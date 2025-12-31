GENERANDO AUDIO...

Un apagón masivo afectó a casi un millón de usuarios en Buenos Aires y su zona metropolitana durante la madrugada de este 31 de diciembre, en medio de temperaturas extremas y una fuerte demanda eléctrica por el verano austral.

De acuerdo con el ente regulador de energía, la interrupción del servicio se extendió por casi cuatro horas, con registros cercanos a los 30 grados centígrados durante la noche, lo que agravó las condiciones para miles de familias.

Fallas por alta demanda eléctrica durante calor extremo

El corte de energía se originó por problemas de tensión en la red, en un contexto de consumo elevado debido a la ola de calor que azota a la capital argentina y su periferia.

La empresa concesionaria Edesur informó que el restablecimiento del suministro se realizó de manera gradual y que hacia el mediodía solo unos miles de usuarios permanecían sin electricidad.

Obelisco a oscuras y protestas vecinales

El apagón dejó a oscuras zonas emblemáticas, incluido el Obelisco de Buenos Aires, y afectó amplios sectores del cordón urbano que rodea a la capital.

En barrios de clase media, vecinos y comerciantes realizaron protestas con cacerolazos, expresando su inconformidad por la falta de electricidad en el último día del año.

Suben tarifas mientras persiste la presión en la red

El corte del servicio ocurrió a días del anuncio de un aumento del 2% en las tarifas eléctricas, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, lo que incrementó el malestar social.

Edesur aseguró que desplegó un operativo especial para atender las fallas derivadas de la alta demanda, aunque advirtió que la presión sobre la red continuará.

Se esperan temperaturas de hasta 38 grados

El servicio meteorológico nacional anticipó que este miércoles las temperaturas podrían alcanzar hasta 38 grados centígrados en Buenos Aires y su área metropolitana, lo que mantiene el riesgo de nuevos cortes de energía.

Las autoridades energéticas se mantienen en alerta ante el consumo elevado previsto para el cierre de año.

