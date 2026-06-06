Apagón en Jamaica deja a toda la isla sin energía

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Apagón masivo deja sin luz a toda Jamaica. FOTO: Getty

Un apagón energético afectó a toda la isla de Jamaica este viernes, informó el ministro de Energía, Daryl Vaz, a través de redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han explicado las causas del incidente que dejó sin servicio eléctrico a gran parte del país caribeño.

El funcionario señaló que el suministro de energía comenzaría a restablecerse durante la noche. Además, indicó que algunas zonas ya habían recuperado el servicio mientras avanzaban los trabajos para reactivar la red eléctrica nacional.

“Apagón en toda la isla”, escribió Daryl Vaz en la red social X al confirmar la interrupción del servicio eléctrico.

El ministro explicó que todas las estaciones energéticas estaban en proceso de reinicio para restablecer el suministro lo antes posible. También afirmó que algunos puntos del país ya comenzaban a recibir electricidad nuevamente.

La situación provocó una respuesta inmediata de las autoridades y de la empresa encargada del suministro energético en el país.

Investigan las causas del corte eléctrico en Jamaica

La Jamaica Public Service Company (JPS), proveedor nacional de energía, informó que inició una investigación para determinar qué provocó el apagón.

De acuerdo con un comunicado difundido por el propio Vaz y por el primer ministro Andrew Holness, la compañía trabaja para identificar el origen de la falla que afectó a toda la red eléctrica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles técnicos ni posibles hipótesis sobre lo ocurrido.

Gobierno exige explicación por el apagón

Daryl Vaz adelantó que se realizará una revisión completa de lo sucedido.

“Puedo afirmar que se iniciará una exhaustiva investigación sobre este CORTE INACEPTABLE por parte del proveedor de servicios”, escribió el ministro en X.

Las autoridades mantienen el monitoreo del restablecimiento del servicio mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del apagón que dejó sin energía a toda Jamaica.

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