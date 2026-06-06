Selección de Irán recibe visas para disputar el Mundial 2026 en EE. UU., en medio de nuevos ataques

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Selección de Irán recibe visas para jugar el Mundial 2026 en EE. UU. Foto: Getty

La Selección de Irán recibió las visas necesarias para disputar la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, pese al aumento de las tensiones entre ambos países y a los recientes enfrentamientos registrados en el Golfo Pérsico.

La autorización permite el ingreso de los futbolistas y parte del personal de apoyo. Sin embargo, reportes de medios iraníes señalan que varios integrantes de la delegación deportiva y médica no obtuvieron el permiso de entrada.

Irán jugará el Mundial 2026 pese a los conflictos con Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Turquía y el Departamento de Estado confirmaron que los jugadores de la selección iraní recibieron sus visas para participar en el Mundial 2026.

De acuerdo con reportes iraníes, también fueron autorizados algunos miembros del cuerpo técnico y personal de apoyo. Sin embargo, más de una decena de colaboradores habrían visto rechazadas sus solicitudes; entre ellos estaría Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol.

Las dudas sobre la obtención de visas obligaron previamente a la selección iraní a trasladar su campamento base de Arizona a la ciudad de Tijuana, donde se instalan antes de su participación en el torneo.

بازدید سفیر ایران از باشگاه تیخوانا، با امکاناتی بی نظیر، بهترین مکان برای تمرین تیم ملی فوتبال ایران



Visita del embajador de Irán al club Tijuana, con instalaciones incomparables, el mejor lugar para el entrenamiento de la selección nacional de fútbol de Irán. pic.twitter.com/LPojBE6y7k — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) May 29, 2026

Tensión militar aumenta mientras avanzan preparativos mundialistas

La confirmación de las visas llegó el mismo día en que Washington informó sobre nuevas operaciones militares contra objetivos iraníes. El Comando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio aseguró haber derribado drones que, según su versión, representaban una amenaza para la navegación en el estrecho de Ormuz. Posteriormente, anunció ataques contra instalaciones de vigilancia costera iraníes.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber respondido con ataques dirigidos a instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Los incidentes se producen pese al alto al fuego que, en teoría, permanece vigente desde abril y que había reducido temporalmente los enfrentamientos directos entre ambos países.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas y la tensión en Oriente Medio, la Selección de Irán mantiene su participación en el Mundial 2026, en el que disputará sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense.

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