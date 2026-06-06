Putin rechaza reunión con Zelenski para negociar fin de la guerra

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Putin rechaza reunión con Zelenski. Foto: Reuters

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que no ve motivos para sostener una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a la propuesta del mandatario de Ucrania para mantener conversaciones cara a cara con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra.

“No le veo sentido a una reunión; lo único que tiene sentido es que la parte ucraniana detenga el avance de nuestras fuerzas armadas. Pero necesitamos acuerdos, no por seis meses, ni por tres meses, sino a largo plazo. Dejemos que los expertos se pongan manos a la obra y propongan algunas soluciones. Después de eso, podremos reunirnos”. Vladimir Putin, presidente de Rusia

Las declaraciones ocurrieron durante un foro económico en Rusia, donde Putin respondió a una carta abierta enviada por Zelenski a distintos países, incluido Estados Unidos, en la que planteó un encuentro directo entre ambos líderes.

Zelenski propuso diálogo directo con Putin

En la carta, Zelenski sostuvo que una parte importante de la sociedad rusa está cansada de las consecuencias del conflicto, entre ellas los ataques con drones y misiles, la inflación y los problemas económicos derivados de la guerra.

De acuerdo con el presidente ucraniano, prolongar el conflicto podría afectar la posición política de Putin, al recordar que momentos de desgaste interno en Rusia han derivado históricamente en cambios políticos.

La propuesta buscaba abrir la puerta a negociaciones directas para alcanzar un acuerdo que permitiera poner fin a las hostilidades.

Putin cuestiona intención de la propuesta

Sin mencionar directamente a Zelenski por su nombre, Putin aseguró que la carta contenía comentarios que consideró ofensivos y afirmó que no la interpretó como una oferta sincera de diálogo.

“Esta carta contiene algunos comentarios bastante groseros. ¿Era una forma de crear las condiciones para una reunión cara a cara o una forma de no concertar una reunión cara a cara? Creo que fue lo segundo”. Vladimir Putin, presidente Ruso

Según el mandatario ruso, antes de cualquier reunión deben existir propuestas concretas que permitan alcanzar acuerdos duraderos.

Los blogueros de guerra rusos han desestimado de forma similar la carta de Zelenski como una maniobra maliciosa de relaciones públicas diseñada para avivar el descontento dentro de Rusia en lugar de poner fin a la guerra.

Rusia mantiene postura sobre la guerra

En una reunión con los medios internacionales el jueves, Putin se mantuvo firme en su postura de línea dura respecto a la guerra y afirmó que sus tropas avanzaban en el campo de batalla cada día.

Sin embargo, también señaló que las propuestas de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, podrían poner fin a los combates si Kiev estuviera dispuesta a comprometerse.

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