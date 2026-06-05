Milagro en el Everest: guía sobrevive tras 6 días extraviado

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El guía se perdió en el descenso del Everest. Fotos: AFP

Un guía nepalí sobrevivió a condiciones extremas después de permanecer seis días desaparecido en el Monte Everest, en uno de los episodios más sorprendentes de la actual temporada de ascensos. Aunque su estado de salud se reporta estable, su familia acusa retrasos en la búsqueda y exige una investigación sobre el operativo de rescate.

De acuerdo con los reportes, Dawa Sherpa, de 57 años, desapareció el 30 de mayo en las zonas más altas de la montaña luego de acompañar a un alpinista durante el descenso. Tras varios días sin noticias, la búsqueda fue suspendida y sus familiares comenzaron, incluso, los rituales funerarios. Sin embargo, el jueves reapareció cerca del campamento base del Everest.

Sobrevivió seis días en el Everest y reapareció cerca del campamento base

La reaparición de Dawa Sherpa fue considerada un auténtico milagro por familiares y rescatistas.

El experimentado guía fue encontrado después de pasar casi una semana perdido en la montaña más alta del mundo. Según los reportes, llegó arrastrándose, completamente agotado, deshidratado, con una fractura en una pierna y lesiones por congelamiento en varios dedos.

Tras ser localizado, fue trasladado en helicóptero a Katmandú, donde permanece hospitalizado. El director del Hospital HAMS, Jyotindra Sharma, informó que el montañista muestra signos de recuperación.

“Su condición clínica se mantiene estable y su deshidratación muestra una mejora significativa”, explicó el médico.

La familia pensó que había muerto y ya realizaba rituales funerarios

La desaparición generó pocas esperanzas entre sus seres queridos debido a las duras condiciones climáticas del Everest y al tiempo transcurrido sin contacto.

Su esposa, Damu Sherpa, relató que la familia prácticamente había asumido el peor escenario.

“Pensábamos que ya no estaba con nosotros e incluso habíamos comenzado los ritos funerarios”, contó.

La mujer explicó que reconoció a su esposo cuando recibió una fotografía tomada durante su traslado al hospital.

Familiares acusan retrasos en la búsqueda

Aunque celebraron su aparición con vida, los familiares cuestionaron la actuación de la empresa organizadora de la expedición.

Según su versión, los equipos de búsqueda no fueron desplegados con la rapidez necesaria tras la desaparición del guía.

“Tiene que haber alguna investigación contra la empresa: retrasaron la búsqueda y el rescate”, afirmó Damu Sherpa.

Las críticas también fueron respaldadas por otros familiares, quienes consideran que la respuesta pudo haber sido distinta si el desaparecido hubiera sido un cliente extranjero.

Se separó de un alpinista británico durante el descenso

Dawa Sherpa alcanzó la cima del Everest el 29 de mayo acompañando al montañista británico Chris Thrall.

Durante el descenso, ambos se separaron después de que el guía decidió detenerse para descansar. Thrall explicó que posteriormente encontró a otro alpinista en problemas y optó por ayudarlo, convencido de que Sherpa continuaría bajando por su cuenta.

Las circunstancias que permitieron al guía sobrevivir durante seis días en condiciones extremas siguen siendo motivo de asombro entre especialistas.

Una temporada récord en el Everest

La historia de Dawa Sherpa ocurre en una de las temporadas más concurridas registradas en el Everest.

Según datos preliminares de las autoridades de Nepal, más de mil escaladores alcanzaron la cima este año. Sin embargo, la temporada también ha dejado al menos cinco fallecidos.

Mientras continúa su recuperación en el hospital, la supervivencia de Dawa Sherpa ya es considerada uno de los episodios más extraordinarios de la historia reciente del Everest, aunque su familia insiste en que todavía deben aclararse las decisiones tomadas durante la búsqueda.

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