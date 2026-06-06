Raúl Castro reaparece en Cuba tras acusación y nuevas sanciones de EE. UU.

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Raúl Castro reaparece durante evento en La Habana. Foto: Getty

El exlíder cubano Raúl Castro reapareció públicamente en La Habana durante una ceremonia del Ministerio del Interior. Esta es su primera aparición desde que fue acusado formalmente por Estados Unidos por el derribo de avionetas ocurrido en 1996.

La presencia del histórico dirigente cubano ocurre además en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y La Habana, marcada por sanciones económicas y nuevas acusaciones contra integrantes del gobierno cubano.

Raúl Castro vuelve a aparecer en público en La Habana

Las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron a Raúl Castro, quien cumplió 95 años esta semana, participando en una celebración oficial en la capital cubana.

Antes de este evento, el exmandatario había sido visto públicamente durante las conmemoraciones del 1 de mayo en La Habana.

Estados Unidos amplía sanciones contra Cuba

El mismo día de la reaparición de Castro, el gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, miembros de la familia Castro y diversas instituciones vinculadas al gobierno de la isla.

Entre los sancionados figura Alejandro Castro Espín, quien participó en las negociaciones que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en 2015.

Las medidas también alcanzan a organismos gubernamentales y empresas señaladas por Washington de mantener vínculos con la estructura política y económica cubana.

For decades, Cuba has been the world capital for radical left-wing terrorism. The regime in Havana has recruited, trained and backed violent Marxist and third-worldist movements across our hemisphere and beyond. Today, we are targeting the network that enables and funds Cuba's… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 4, 2026

Cuba responde a presión de Washington

A través de redes sociales, Miguel Díaz-Canel calificó las nuevas sanciones como una estrategia para endurecer el conflicto entre ambos países y aseguró que Cuba resistirá las presiones externas.

Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde 1962 y, durante el segundo mandato de Trump, ha incrementado las restricciones económicas y financieras contra la isla.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

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