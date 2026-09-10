Ataque con arma blanca deja cuatro hospitalizados y siete detenidos en Londres

GENERANDO AUDIO...

Ataque con arma blanca en Londres. Foto: Gettyimages

Cuatro hombres resultaron heridos por arma blanca y siete personas fueron detenidas tras un altercado registrado este jueves 10 de septiembre en Bromley High Street, Londres, informó la Policía Metropolitana.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:15 horas, cuando las autoridades recibieron un aviso sobre una pelea en esta calle principal de la capital británica.

🚨 A machete attack turned Bromley High Street into chaos in broad daylight.



Four people were stabbed after a violent fight reportedly spilled out of a KFC in south London, with one victim fighting for his life and seven men arrested. Police say there’s no ongoing threat, but… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 10, 2026

Cuatro hombres resultaron heridos; uno está crítico

De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana, agentes acudieron al lugar junto con el Servicio de Ambulancias de Londres y el Servicio de Ambulancias Aéreas de Londres, donde localizaron a cuatro hombres con heridas de arma blanca.

Tres de los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por heridas que no ponen en riesgo su vida.

https://twitter.com/PegidaCanada/status/2098113867356213334?s=20

El cuarto hombre también fue llevado a un hospital y se encuentra en estado crítico, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Siete personas fueron detenidas tras el altercado

Tras la intervención de las autoridades, siete hombres fueron arrestados y permanecen bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han señalado públicamente las circunstancias específicas que habrían provocado el altercado ni han precisado los posibles cargos que enfrentarán los detenidos.

Please see below a statement regarding the incident on Bromley High Street this afternoon. pic.twitter.com/z1e7DHs3W3 — South Area – Bromley MPS (@MPSBromley) September 10, 2026

La investigación continúa para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La Policía Metropolitana indicó que no se considera que exista una amenaza para la población relacionada con este incidente.

La investigación permanece en curso y las autoridades podrían proporcionar posteriormente más información sobre las circunstancias del ataque, las personas detenidas y la evolución de los cuatro hombres hospitalizados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento