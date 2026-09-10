Maggie Hegyi comparte 5 trucos para limpiar tus redes sociales y sentir menos estrés

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Las personas pueden atravesar por momentos de mucho estrés y tal vez ni siquiera sepan a qué se debe; sin embargo, es posible que las redes sociales sean las culpables. Al abrir Instagram u otra app, es posible terminar con mal humor tras compararse con los otros o con dolor de cabeza tras un consumo excesivo de información.

Por esta razón, Maggie Hegyi asegura que no es necesario alejarse de las redes, sino hacer una limpieza. En este sentido, comparte cinco trucos para depurar las plataformas de manera rápida.

Deja de seguir lo que te altera en redes sociales

El primer ajuste es dejar de seguir el contenido que altera a los usuarios, ya sea personas o páginas que generen estrés de manera particular, de acuerdo con Maggie Hegyi.

“Si una cuenta te genera ansiedad, enojo, comparación o simplemente te hace sentir mal, fuera”. Maggie Hegyi

Cabe destacar que no es obligación de nadie seguir a una persona por el simple hecho de que se conozcan en la vida real, por lo que la depuración también contempla a esas personas.

En caso de no querer eliminar a un contacto por pena o miedo de que se entere, la solución es simplemente silenciarlo en redes sociales como WhatsApp.

Este sencillo truco ayuda a limpiar el contenido sin tener que darle explicaciones a los demás, recomienda Maggie Hegyi.

Limpia tus notificaciones de redes sociales

Otra solución para evitar el estrés en redes sociales es limpiar las notificaciones constantemente para no sentirse abrumado por tantos mensajes sin contestar o publicaciones sin ver.

“Tu celular no te tiene que avisar cada vez que alguien publicó algo, comentó o hizo un live“, dice Maggie Hegyi.

La recomendación es dejar solamente las notificaciones que realmente importen o sean absolutamente necesarias.

Revisa a quién le diste tu atención

¿Qué significa esto? Analizar qué cuentas realmente aportan algo o simplemente roban el tiempo del usuario. Aquellas que no aporten significado, deberán irse.

Establece una hora de cierre en redes sociales

El último truco para aliviar el estrés por las redes sociales es establecer una hora de cierre e intentar dejarlas 30 minutos antes de dormir.

“Ese pequeño cambio te puede ayudar a desconectarte de tanto bombardeo de todo el día. Y quédate con esto, tu feed también es tu entorno”. Maggie Hegyi

Con estos cinco trucos de limpieza en redes sociales, los usuarios van a poder limpiar el ruido que éstas generan en su cabeza. “De esa manera, puedes quitarte estrés que ni siquiera te has dado cuenta que tienes“, remata Hegyi.

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