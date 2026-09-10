Qué es una “Ready Lane” y por qué CBP la recomienda para el 9/11

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Garitas de San Ysidro y Otay Mesa tendrán breve interrupción. Foto: JulieJuly / AFP

Para quienes tengan previsto cruzar la frontera terrestre hacia EE. UU., este viernes 11 de septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hace una recomendación especial: usar los “Ready Lanes”.

Debido a las ceremonias y actividades del 9/11, que conmemora su 25 aniversario, algunos puertos fronterizos (garitas o puentes) han suspendido temporalmente el tránsito durante estos actos.

¿Qué es la “Ready Lane” que la CBP recomienza para el 9/11?

Según explica el sitio web de la CBP, “es un carril exclusivo de procesamiento” en determinados puertos de entrada terrestres de Estados Unidos. Está destinado a viajeros que cuentan con una tarjeta de viaje elegible equipada con un chip RFID, que significa Identificación de Frecuencia de Radio.

En esencia, esta tecnología permite que el lector del carril detecte la información contenida en la tarjeta antes de que el viajero llegue al punto de inspección.

Si bien el procedimiento no elimina la revisión convencional del oficial de la CBP, parte de la información del viajero puede estar disponible de antemano, lo que ayuda a agilizar el proceso.

La agencia federa, que ofrece una guía en su plataforma, explica que el conductor debe dirigirse a un carril identificado con el logotipo de “Ready Lane”, tener las tarjetas elegibles en la mano y colocarlas frente al lector RFID siguiendo las indicaciones. Seguidamente, debe continuar hasta la caseta de inspección y seguir las instrucciones del agente de CBP.

¿Qué documentos permiten usar el carril de Ready Lane?

Entre las tarjetas aceptadas por CBP, están:

Tarjetas de Pasaporte de los Estados Unidos

Licencias de Conducir Realzadas (EDL)

Cartas Tribales Realzadas.

Tarjetas de Cruce de Fronteras Realzadas

Tarjetas de Residente Permanente Realzadas

Tarjetas de los Programas de Viajero de Confianza (NEXUS, SENTRI, Global Entry o FAST)

Cabe aclarar que el REAL ID no es un documento válido para utilizar una “Ready Lane”. Aunque es una identificación que cumple determinados estándares federales, la razón es que no incorpora el chip RFID requerido para este sistema. Tampoco funciona el pasaporte en formato de libreta.

Los “Ready Lanes” no son una medida nueva. El programa comenzó como una iniciativa piloto de la CBP en 2010 y, oficialmente, se inauguraron en diciembre de 2011, en los puentes internacionales Hidalgo y Pharr, en Texas.

De hecho, con el avance de la tecnología, el sistema actual permite consultar los tiempos de espera de los carriles generales, Ready Lane y otros tipos de procesamiento en determinados puertos.

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