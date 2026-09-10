Elecciones 2027: las dudas del proceso

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El proceso electoral de 2027 comenzó y será, de acuerdo con Javier Solórzano, las elecciones más grandes en la historia de México. Aunque no estará en juego la presidencia, se renovará la Cámara de Diputados, además de gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales y regidurías.

“Es la elección más grande que vamos a tener en nuestra historia, más grande que la del 2024”, señaló el periodista.

En el caso de la Ciudad de México, Solórzano destacó que estarán en disputa todas las alcaldías y mencionó particularmente el caso de Cuauhtémoc.

INE y proceso electoral

Uno de los puntos que aborda es el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) en la elección de candidaturas. Al respecto, Solórzano subraya que esta responsabilidad corresponde a los partidos políticos.

“Esta es una atribución absoluta y diferente de los partidos, no le pidan al INE lo que no le corresponde y lo que no debería ser, punto”, afirmó.

También plantea inquietudes sobre el papel que tendrán el INE y el Tribunal Electoral, instituciones que, dijo, deberán actuar de manera objetiva, neutral y apegadas al derecho electoral.

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