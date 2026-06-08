Apuñalamiento en estación Penn de Nueva York, EE. UU., deja 6 heridos

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Seis heridos tras apuñalamiento en la estación Penn de Nueva York. Foto: AFP

Seis personas resultaron heridas este domingo durante un ataque con cuchillo en la estación Penn de Nueva York, uno de los centros de transporte más concurridos de Estados Unidos, informaron autoridades locales.

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que todas las víctimas son civiles y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. El presunto agresor fue detenido en el lugar y permanece bajo custodia.

BREAKING | Five people were injured in a stabbing that unfolded shortly after 7 p.m. Sunday inside the NJ Transit Concourse at Penn Station in Manhattan, according to officials.



One victim was reported in critical condition, two suffered serious injuries, and two others… pic.twitter.com/4DlOCxDS3x — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) June 8, 2026

Una víctima se reporta grave

Inicialmente, las autoridades reportaron cinco heridos; sin embargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, actualizó posteriormente la cifra a seis personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar:

Una persona sufrió heridas de gravedad.

Dos víctimas presentaron lesiones moderadas.

Dos más resultaron con heridas leves.

Se espera que todas sobrevivan.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado de la sexta víctima.

I’ve been briefed on the horrific stabbing at Penn Station. Based on the information available right now, six people were stabbed and the alleged perpetrator is in custody following a swift response from the Amtrak Police Department.



My heart is with everyone who was injured,… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 8, 2026

Investigan las causas del ataque

El contralor de la ciudad, Mark Levine, señaló que las primeras versiones apuntan a que el sospechoso podría ser una persona en situación de calle con problemas emocionales, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por la policía.

Según el alcalde Mamdani, elementos de la policía de Amtrak intervinieron para detener el ataque y arrestar al responsable.

Refuerzan seguridad antes de eventos deportivos

El incidente ocurrió en medio de un amplio operativo de seguridad previo a dos importantes eventos deportivos que se celebrarán en el área metropolitana de Nueva York durante la próxima semana. Por un lado, el Madison Square Garden, ubicado sobre la estación Penn, será sede de partidos de las Finales de la NBA, mientras que el estadio MetLife, en Nueva Jersey, albergará encuentros del Mundial 2026.

Tras el ataque, el sistema de alertas de emergencia de Nueva York pidió a la población evitar la zona debido a la presencia de equipos de emergencia, cierres viales y posibles afectaciones al transporte público.

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