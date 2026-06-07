Reportan tiroteo en Kansas City, cerca de la sede de la selección de Inglaterra durante el Mundial 2026

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Reportan un tiroteo en la ciudad de Kansas. Foto: AFP/Archivo

Se reportó un tiroteo en la ciudad de Kansas durante la madrugada de este domingo, a unos pocos kilómetros de la sede de la selección de Inglaterra durante el Mundial 2026. De acuerdo con la información de medios internacionales, al menos 9 personas resultaron heridas tras el ataque.

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Al menos nueve heridos en un tiroteo masivo en Kansas City (Estados Unidos), a unos seis kilómetros del campamento asignado a la selección de fútbol de Inglaterra para el Mundial, según informan fuentes policiales y The Athletic. pic.twitter.com/e2D9nkkAtt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

Reportan tiroteo en Kansas City, cerca del campamento de la selección de Inglaterra

Alrededor de las 4:00 horas de este domingo se presentó un tiroteo en la esquina de 79th y Troost Avenue, a 6 kilómetros del campamento de la Selección de Inglaterra durante el Mundial 2026. El Departamento de Policía de Kansas City confirmó para un medio deportivo internacional que se desplegaron unidades tras escuchar el tiroteo. En la zona encontraron a una multitud dispersándose.

En total se reportan nueve personas lesionadas; todas ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos y ninguna se encuentra grave, sólo presentan lesiones leves.

Hasta el momento no se menciona ningún detenido, aunque las autoridades locales continúan con las labores de patrullaje en la zona.

¿Qué pasó con la selección de Inglaterra durante el tiroteo en Kansas?

El equipo inglés no se encontraba en Kansas durante el tiroteo. El conjunto británico disputó un partido de preparación contra Nueva Zelanda en Miami, Florida. Los directivos de la selección tampoco han comentado nada sobre el ataque ocurrido este domingo.

Además de Inglaterra, Kansas City también es sede de los campamentos de Argelia, Argentina y Países Bajos. Una de las razones por la que hay cuatro países en esta ciudad es su ubicación en el centro de Estado Unidos.

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