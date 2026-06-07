Se accidenta avión privado en la pista de aterrizaje en La Romana, República Dominicana

| 17:49 | Agencias | AFP
Avión República Dominicana
Se incendio un avión en el aeropuerto de La Romana. Foto: AFP/Ilustrativa

Un avión privado se estrelló este domingo en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, ubicado al este de República Dominicana, informó a la AFP una autoridad aeroportuaria.

Avión se estrella en el Aeropuerto de La Romana, en República Dominicana

Un video publicado en redes sociales muestra una enorme columna de humo en el aeropuerto, mientras camiones cisternas esparcen agua para intentar controlar las llamas.

El director de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella, dijo a la AFP que aún desconoce los detalles del accidente.

Medios locales reportan que se trata de un Gulfstream G200, un jet privado con una capacidad de entre ocho y 18 pasajeros.

El accidente ocurrió en un aeropuerto comercial privado internacional que sirve a la ciudad turística de La Romana.

República Dominicana, en el Caribe, es conocida por sus paradisíacas playas. El turismo es la principal actividad económica de este país de 11.6 millones de habitantes.

No es el primer accidente reciente que involucra un avión privado

En 2021 murieron nueve personas en un accidente de un avión privado que partía del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo.

Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie.

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