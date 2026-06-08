Escala tensión entre Irán e Israel; Donald Trump interviene y apuesta por el diálogo

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Trump interviene tras aumento de tensiones entre Irán e Israel. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llamará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no responda militarmente al reciente ataque con misiles lanzado por Irán. El mandatario afirmó que busca evitar una nueva escalada del conflicto y mantener abiertas las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Las declaraciones se producen después de que Irán lanzó varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, un ataque que Teherán describió como una respuesta al bombardeo israelí realizado horas antes en Dahiye, una zona del sur de Beirut considerada un bastión de Hezbolá.

Trump busca frenar una escalada entre Israel e Irán

De acuerdo con las declaraciones difundidas por medios internacionales, Trump señaló que hablará directamente con Netanyahu para intentar evitar una respuesta militar israelí.

Entre los principales mensajes del presidente estadounidense destacan:

Pedir a Israel que no lance un contraataque.

Solicitar a Irán que detenga los ataques con misiles.

Impulsar el regreso de ambas partes a la mesa de negociación.

Buscar un acuerdo que permita reducir las tensiones en la región.

Trump aseguró que un nuevo intercambio de ataques podría poner en riesgo las negociaciones que actualmente impulsa Washington.

“Estamos cerca de un acuerdo”, afirma Trump

El mandatario estadounidense sostuvo que ninguna persona resultó herida durante el ataque con misiles y consideró que una nueva respuesta militar podría prolongar el conflicto. Además, declaró que Israel ya ha respondido lo suficiente y que no considera necesario un nuevo ataque.

En entrevistas con medios israelíes, Trump insistió en que todavía existe una oportunidad para alcanzar una solución negociada y evitar una mayor confrontación en Medio Oriente.

Ataque iraní activó alarmas en cientos de puntos de Israel

Las autoridades israelíes informaron que las alarmas antiaéreas fueron activadas en cerca de 300 localidades tras el lanzamiento de proyectiles desde Irán.

Mientras tanto, continúan las tensiones en la región luego de los recientes enfrentamientos vinculados a Israel, Irán y el grupo chiita Hezbolá en Líbano.

Por ahora, la atención internacional se centra en las conversaciones diplomáticas y en la posible respuesta del gobierno israelí a los ataques registrados durante las últimas horas.

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