Argentina protesta por movimientos de un buque de guerra británico cerca de las islas Malvinas

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Argentina presenta reclamo por movimiento de buque británico GETTY

El gobierno argentino presentó el lunes una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos de un buque de guerra británico cerca de las islas Malvinas, informó el Ejecutivo el miércoles después de que Argentina derrotara a Inglaterra en semifinales del Mundial.

La cancillería expresó “el más enérgico rechazo” a los movimientos del “HMS Medway”, con base en las Islas Malvinas, que involucraron tránsito por mar territorial argentino sin la debida notificación, según un comunicado compartido en X y replicado por el canciller, Pablo Quirno.

Los movimientos del buque fueron “inconsultos e ilegales” y están en violación de acuerdos bilaterales vigentes, según el país sudamericano, que presentó el 13 de julio la nota de protesta a la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

Quirno aseguró al replicar el comunicado: “En la diplomacia el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses”.

Minutos antes el presidente, Javier Milei, había asegurado que el triunfo deportivo fue solo “un partido de fútbol”.

“No hay que mezclar. No mezclemos las cosas. Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos, barretas (de baja calidad)”, dijo Milei en una entrevista con la emisora local Radio Mitre.

“Estamos haciendo avances enormes en el plano diplomático. Hemos conseguido que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a hablar con nosotros, pero no mezclemos los tantos: es un partido de fútbol”, subrayó, tras festejar “este paso glorioso” del conjunto albiceleste en el Mundial.

Argentina y Reino Unido disputaron una cruenta guerra en 1982 por el archipiélago del Atlántico Sur, en la que fallecieron 649 argentinos y 255 británicos.

La reivindicación de la soberanía de este territorio fue telón de fondo del tenso y emocionante partido que terminó 2-1 con Argentina clasificada a la final que disputará el próximo domingo ante España en New Jersey. Los jugadores albicelestes desplegaron una pancarta tras el triunfo que dejaba leer: “Las Malvinas son Argentinas”.

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