Sismos en Venezuela dejan 4 mil 829 muertos y miles de damnificados

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Venezuela suma 4 mil 829 muertos tras los terremotos. Foto: AFP

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 continúan elevando su saldo. De acuerdo con el más reciente balance oficial difundido por el Gobierno venezolano este 15 de julio, la cifra de personas fallecidas aumentó a 4 mil 829, mientras que 16 mil 740 personas han resultado heridas.

El reporte, dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indica que las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria continúan en las zonas afectadas, donde permanecen desplegados miles de elementos de emergencia nacionales e internacionales.

Gobierno actualiza cifra de víctimas tras los sismos

Según el informe oficial, los terremotos registrados el 24 de junio han dejado un saldo de:

4 mil 829 personas fallecidas

16 mil 740 personas heridas

6 mil 462 personas rescatadas

128 mil 324 familias atendidas

17 mil 907 personas que perdieron su vivienda

Las autoridades señalaron que estas cifras corresponden al corte actualizado del 15 de julio, mientras continúan las evaluaciones en las regiones más afectadas.

Más de 100 campamentos temporales permanecen habilitados

Como parte de la atención a la emergencia, el Gobierno informó que se mantienen habilitados 106 campamentos transitorios, donde actualmente permanecen 20 mil 857 personas que fueron evacuadas o perdieron sus hogares tras los movimientos telúricos.

En cuanto a la infraestructura, el balance oficial reporta:

856 edificios afectados

190 edificios colapsados

Además, las autoridades aseguraron que continúa la distribución de ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

Miles de rescatistas y voluntarios continúan en las zonas afectadas

El operativo de respuesta permanece activo con la participación de:

30 mil 989 efectivos desplegados

desplegados 31 mil 315 voluntarios

2 mil 408 rescatistas internacionales

Asimismo, el Gobierno informó que se han distribuido 10 mil 63 toneladas de alimentos, 24 millones 232 mil 965 litros de agua y se ha brindado atención médica a 34 mil 872 pacientes.

Van más de mil réplicas desde el terremoto

El reporte oficial también señala que, desde los dos sismos principales registrados el 24 de junio, se han contabilizado 1 mil 284 réplicas, por lo que las autoridades mantienen los protocolos de vigilancia y monitoreo en las zonas con mayor actividad sísmica.

Mientras continúan las labores de recuperación, las autoridades venezolanas señalaron que seguirán con las acciones de asistencia humanitaria, evaluación de daños y apoyo a las personas afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en el país.

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