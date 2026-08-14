Asciende a 285 la cifra de muertos por terremoto de 7.4 en Colombia

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Terremoto en Colombia. Foto: AFP.

Las autoridades de Colombia reporta 285 personas fallecidas y 3 mil 975 heridas tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con corte a las 6:30 horas de este viernes.

🚨 #Actualización cifras de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó



Con corte a las 6:30 a. m. del 14 de agosto:



📍 Balance nacional: 15 departamentos y 426 municipios afectados; 45.523 familias y 102.263 personas afectadas.



Población: 285 personas… https://t.co/79lE6ci6dv pic.twitter.com/EMeyQYCJge — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 14, 2026

El reporte más reciente establece que 379 personas permanecen desaparecidas y 354 fueron rescatadas. La emergencia afecta a 15 departamentos y 426 municipios, mientras que 45 mil 523 familias y 102 mil 263 personas han sido contabilizadas como afectadas.

Sismo de 7.4 en Colombia deja daños en viviendas e infraestructura

La UNGRD informó que 73 mil 455 viviendas presentan daños y 12 mil 828 fueron destruidas. Además, 121 edificios colapsaron como consecuencia del movimiento telúrico.

Los daños también alcanzan infraestructura y servicios. De acuerdo con el balance actualizado, fueron reportados:

240 centros de salud afectados

2 mil 205 centros educativos afectados

1 mil 208 centros comunitarios afectados

210 vías afectadas

73 acueductos afectados

44 puentes vehiculares afectados

13 puentes peatonales afectados

5 aeropuertos afectados

La cifra de afectaciones también incluye a animales: 169 fueron rescatados y 247 resultaron afectados.

El sismo tuvo su epicentro a cinco kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Tras el movimiento, las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate de personas reportadas como desaparecidas.

Continúa búsqueda de personas tras terremoto en Colombia

El director de la UNGRD, David Tamayo, señaló que la prioridad de los equipos de emergencia es continuar con la búsqueda de personas que podrían encontrarse atrapadas bajo los escombros.

Tamayo explicó que el tiempo transcurrido reduce la probabilidad de localizar supervivientes, aunque la instrucción de los equipos es mantener las labores para ubicar a las personas desaparecidas o recuperar sus cuerpos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses había recibido 260 cuerpos. De ese total, 246 habían sido identificados y 17 correspondían a menores de edad.

El balance de la UNGRD también señala que las labores de atención continúan bajo coordinación de la dependencia, que mantiene el seguimiento de las afectaciones registradas en las zonas impactadas por el sismo.

Gobierno de Colombia prepara plan de reconstrucción

El ministro de Vivienda colombiano, Jaime Andrés Beltrán, informó que el Gobierno prepara un plan para la reconstrucción de las zonas afectadas, aunque todavía no existe una estimación concreta sobre el costo de las obras.

El funcionario señaló que en las tareas participarán el Gobierno central, autoridades territoriales, alcaldías, gobernaciones y empresarios.

También adelantó que se contempla la participación de profesionales coordinados por la UNGRD para realizar un diagnóstico de las viviendas dañadas. El objetivo será determinar cuáles deberán ser demolidas y reemplazadas por nuevas viviendas y cuáles podrán ser sometidas a trabajos de mejoramiento.

La emergencia suma 102 mil 263 personas afectadas y 45 mil 523 familias afectadas, según el corte más reciente de la UNGRD, mientras continúan las labores de atención, búsqueda y seguimiento en los 15 departamentos y 426 municipios incluidos en el reporte.

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