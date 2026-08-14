Lluvias torrenciales dejan cinco muertos en Japón y varan a miles en aeropuerto de Narita

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Lluvias en japón dejan al menos cinco muertos. Foto AFP

Las lluvias torrenciales en Japón dejaron al menos cinco personas muertas en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, además de miles de pasajeros varados en el aeropuerto internacional de Narita, informaron autoridades japonesas este viernes.

Los aguaceros registrados durante la noche del jueves provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía en distintas zonas de Chiba. Ante la intensidad de las precipitaciones, los meteorólogos emitieron por primera vez para esta región la alerta de lluvias torrenciales de máximo nivel.

⛈🇯🇵 Alerta por las intensas lluvias e inundaciones en Japón



⚡️ Un severo temporal puso en máxima alerta a las autoridades del país asiático tras el registro de precipitaciones torrenciales, mientras los organismos meteorológicos instan a la población a resguardarse ante el… pic.twitter.com/XUuCspbeCv — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 14, 2026

La prefectura informó que entre las personas fallecidas se encuentra un hombre de entre 60 y 70 años, quien fue localizado flotando en una carretera inundada. También murió una mujer de 66 años que quedó atrapada dentro de un vehículo sumergido.

Entre las demás víctimas se encuentra un hombre cuya edad no había sido determinada, localizado inconsciente en una calle. Otra persona fue encontrada sin vida, aunque las autoridades todavía no habían establecido su sexo ni su edad.

La cadena pública NHK informó durante la tarde del viernes sobre ocho personas fallecidas, pero las autoridades japonesas no confirmaron esa cifra.

Lluvias torrenciales provocan daños en Chiba

Las lluvias torrenciales en Chiba provocaron daños en carreteras y dejaron vehículos abandonados en zonas rurales de la prefectura. Algunos automóviles quedaron cubiertos de lodo debido a las inundaciones.

Equipos de emergencia trabajaron durante el viernes para atender los daños y reparar las vías afectadas o derrumbadas por las precipitaciones.

🇯🇵 Due to the recent typhoon, some places in Chiba are experiencing flooding. This vending machine, for example, is getting completely soaked. pic.twitter.com/LfZbJzjiNU — haruka no yume【はるかのゆめ】 (@haruka_no_yume) August 13, 2026

Hasta la mañana del viernes, alrededor de 26 mil hogares en Chiba permanecían sin electricidad, de acuerdo con la oficina de gestión de desastres de la prefectura.

Las autoridades también reportaron afectaciones al transporte ferroviario. Cientos de personas quedaron atrapadas durante la noche del jueves en la estación de Chiba después de que se suspendiera el servicio.

Además, otros cientos de personas pasaron la noche en centros de acogida habilitados en Chiba, según información difundida por NHK.

En las zonas afectadas se mantuvieron las alertas relacionadas con posibles deslizamientos de tierra, mientras los servicios de emergencia continuaron con las labores de atención.

Aeropuerto de Narita queda afectado por las lluvias en Japón

Las lluvias en Japón también afectaron las operaciones y el acceso al aeropuerto internacional de Narita, uno de los dos principales aeropuertos que dan servicio a Tokio.

Alrededor de 6 mil personas quedaron varadas durante la noche en las instalaciones aeroportuarias. Los pasajeros recibieron agua, comida y sacos de dormir para permanecer en las terminales.

Durante la mañana del viernes se observaron largas filas en los mostradores de facturación, mientras los viajeros buscaban continuar sus recorridos.

Massive flooding caused by heavy rain in Changxing County, Huzhou, Zhejiang Province, China 🇨🇳 (14.08.2026)pic.twitter.com/aLuxcxM9Zn — Disaster News (@Top_Disaster) August 14, 2026

Uno de los pasajeros, procedente del Reino Unido y identificado como Philip, relató que realizó un trayecto de nueve horas, incluido un desplazamiento en taxi, antes de llegar al aeropuerto durante las primeras horas del viernes.

Otro viajero declaró a NHK que no había previsto pasar la noche en el aeropuerto y que tuvo que adaptarse a la situación.

Las lluvias torrenciales también afectaron la movilidad de cientos de personas que permanecieron en la estación ferroviaria de Chiba debido a la suspensión del servicio.

Los científicos señalan que el cambio climático provocado por la actividad humana contribuye a que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, prolongados e intensos.

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