Incendios forestales golpean Europa: un muerto, 40 heridos y miles de evacuados

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Incendios en Europa. Foto: AFP

Los incendios forestales en Europa dejaron este viernes un muerto y al menos 40 heridos en Croacia, mientras miles de personas fueron evacuadas en España, Alemania y Francia debido al avance de distintos fuegos.

La situación se registra mientras varios países europeos enfrentan temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, entre ellos Francia, Alemania, España e Italia, de acuerdo con información de la AFP.

Incendios en Croacia dejan un muerto y 40 heridos

Un incendio forestal en Croacia provocó la muerte de una persona y dejó al menos 40 heridos, 10 de ellos de gravedad, en distintas zonas residenciales de la costa del país.

El fuego obligó a evacuar a más de 2 mil turistas y habitantes, según las autoridades croatas.

El incendio comenzó durante la noche del jueves en Lokva Rogoznica, en la zona central de la costa croata, a orillas del mar Adriático.

Los fuertes vientos favorecieron la propagación de las llamas, que primero alcanzaron zonas de pinares y posteriormente llegaron a viviendas de esta localidad turística.

El fuego continuó extendiéndose varios kilómetros y afectó entre 900 y mil hectáreas, de acuerdo con el jefe de los bomberos croatas, Slavko Tucakovic.

Las autoridades describieron el incendio como uno de los de mayor magnitud registrados en la historia reciente del país.

En España, más de 500 bomberos, apoyados por medios aéreos, trabajan para controlar un incendio forestal en una zona montañosa de Aragón, en el noreste del país.

El fuego comenzó el lunes y ya afectó más de 10 mil hectáreas. Además, 850 personas de 16 localidades fueron evacuadas.

Las autoridades mantienen especial atención sobre los monasterios de San Juan de la Peña, considerados parte del patrimonio histórico de Aragón. El monasterio más antiguo del complejo data del siglo X.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, informó que las labores de extinción durante la noche del jueves fueron complicadas. También señaló que podrían incorporarse tres aviones de extinción procedentes de Francia.

En Andalucía continúa activo otro incendio que comenzó hace una semana en la provincia de Huelva. Su avance disminuyó durante las últimas horas.

De acuerdo con el gobierno andaluz, unas 650 personas fueron evacuadas y alrededor de 300 bomberos continúan desplegados en una zona cuyo perímetro supera las 25 mil hectáreas.

Las autoridades aclararon que esa superficie corresponde al área afectada por el incendio y no a la superficie que fue consumida por las llamas.

Incendios en Alemania y Francia obligan a evacuar

En Alemania, alrededor de mil 800 personas fueron evacuadas debido a un incendio que afecta unas 300 hectáreas y continúa propagándose.

El fuego amenaza viviendas de la localidad de Hürtgenwald, situada cerca de la frontera con Bélgica. Según medios locales, las llamas llegaron a unos 200 metros de una zona habitacional.

Unas 300 personas participan en las labores para contener el incendio, además de elementos del ejército alemán, de acuerdo con información de autoridades municipales.

En Francia, un nuevo incendio declarado el jueves en la región de Las Landas, en el suroeste del país, afectó alrededor de mil 100 hectáreas y provocó la evacuación de unas 500 personas.

Alrededor de 500 bomberos fueron enviados a la zona, donde predominan los bosques de pinos afectados por las condiciones secas de las últimas semanas.

Arnaud Fabre, jefe de bomberos de la zona, informó que el avance del fuego disminuyó durante la noche debido al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad.

Francia atraviesa su cuarta ola de calor del año. De acuerdo con el sistema europeo de vigilancia de incendios Effis, en 2026 se han quemado casi 100 mil hectáreas en el país, cifra que supera el récord registrado en las últimas dos décadas de mediciones satelitales.

En Grecia, varias regiones, incluida Ática, donde se encuentra Atenas, permanecen en nivel 5 de alerta por incendios, el máximo establecido.

Un incendio registrado el jueves en la región de Calcídica, en el norte del país, fue controlado durante la noche después de afectar unas 350 hectáreas.

Los bomberos permanecen desplegados en la zona ante el riesgo de que el fuego vuelva a propagarse debido a los fuertes vientos.

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