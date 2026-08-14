Valle de Cauca, Colombia, continúa con labores de rescate tras terremoto; hay miles de damnificados

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El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes dejó hasta el momento 281 muertos, más de 3 mil 900 heridos y al menos 379 personas desaparecidas, de acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La emergencia se concentra en la zona cafetera, donde las autoridades mantienen los trabajos de rescate, remoción de escombros e identificación de cuerpos. El desastre también provocó daños en viviendas e infraestructura, mientras continúan las labores para llevar ayuda a las comunidades afectadas.

Terremoto en Colombia deja miles de viviendas destruidas

Con un enlace hasta Colombia, durante Noticias en Claro, la periodista Angi Paola López, de Red+ Noticias, reportó que varias comunidades permanecen sin albergues, enseres ni materiales para reconstruir sus viviendas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, más de 10 mil 600 viviendas resultaron destruidas y 127 edificios colapsaron tras el sismo.

En Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, la situación es especialmente complicada. Angi Paola reportó que, a los daños en las construcciones, se sumaron derrumbes que también afectaron las vías hacia Cali, lo que ha dificultado el paso de suministros.

Buenaventura pide ayuda para reconstruir viviendas

Uno de los líderes comunitarios explicó que las familias necesitan materiales básicos para enfrentar la emergencia y reparar las casas afectadas. Entre los principales apoyos solicitados se encuentran:

Toldillos y carpas para proteger a las familias.

para proteger a las familias. Colchonetas para quienes perdieron sus viviendas.

para quienes perdieron sus viviendas. Láminas, clavos y materiales para techos .

. Elementos para reconstruir las casas dañadas.

En varias zonas de Buenaventura, las viviendas están construidas principalmente de madera y muchas quedaron destruidas por la fuerza del terremoto de 7.4.

La comunidad también informó sobre mecanismos de donación para hacer llegar ayuda a las familias damnificadas. Sin embargo, cualquier aportación debe realizarse únicamente mediante canales oficiales y verificados por las autoridades o las organizaciones responsables.

Colombia mantiene labores de rescate

El Gobierno colombiano mantiene los trabajos para localizar a las personas desaparecidas, retirar escombros y avanzar en la identificación de los cuerpos trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A su vez, autoridades también recorrieron las zonas afectadas para evaluar los daños y anunciaron apoyos para familias que perdieron sus viviendas.

Mientras continúan las labores de emergencia, miles de damnificados en Colombia permanecen a la espera de ayuda y de condiciones que les permitan reconstruir sus hogares.

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