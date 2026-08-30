Asciende a 797 la cifra de muertos y a 3 mil 48 los desaparecidos por inundaciones en Nepal y China

GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en Nepal y China. Foto: AFP.

El balance de las inundaciones en Nepal y China ocurridas el miércoles en la frontera entre ambos países subió a 797 muertos y 3 mil 48 desaparecidos, de acuerdo con información difundida este domingo por autoridades y medios de comunicación estatales.

Balance de las inundaciones en Nepal

La autoridad nepalí de gestión de emergencias informó este domingo que las inundaciones en Nepal dejaron hasta el momento 781 muertos y 2 mil 502 desaparecidos.

Las autoridades mantienen actualizado el balance conforme se obtiene información sobre las personas afectadas por la emergencia.

El fenómeno también provocó víctimas en el territorio chino, de acuerdo con reportes difundidos por medios estatales de ese país.

China reporta 16 muertos y 546 desaparecidos

En China, los medios de comunicación estatales reportaron 16 personas muertas y 546 desaparecidas en su territorio como consecuencia de la catástrofe registrada en la zona fronteriza.

Cifras de muertos y desaparecidos en Nepal y China

Con estas cifras, el balance de víctimas en ambos países asciende a 797 muertos y 3 mil 48 desaparecidos.

La suma considera los datos reportados para Nepal y China:

Nepal: 781 muertos y 2 mil 502 desaparecidos

781 muertos y 2 mil 502 desaparecidos China: 16 muertos y 546 desaparecidos

16 muertos y 546 desaparecidos Total: 797 muertos y 3 mil 48 desaparecidos

Los datos corresponden a un balance provisional, por lo que las cifras de personas fallecidas y desaparecidas pueden actualizarse conforme las autoridades de ambos países obtengan nueva información sobre la emergencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.