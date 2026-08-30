Austria rompe récord de muertes por ola de calor: van 646 en dos meses

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Austria registró 646 muertes relacionadas con las olas de calor. Foto: AFP

Austria registró un récord de 646 muertes relacionadas con las olas de calor durante junio y julio de 2026, informó este domingo la agencia nacional de salud AGES. La cifra representa un aumento frente al máximo previo de 570 fallecimientos estimados para esos mismos meses de 2024, en un verano marcado por episodios de calor extremo, temperaturas récord y condiciones de sequía en distintas zonas del país europeo.

El dato fue obtenido mediante un modelo estadístico utilizado por las autoridades sanitarias para calcular el exceso de mortalidad asociado a las altas temperaturas. Esto significa que las cifras no corresponden necesariamente a personas cuya causa de muerte haya sido registrada de manera directa como “ola de calor”, sino a una estimación del número de fallecimientos adicionales vinculados con estos episodios.

Austria formó parte de una amplia región europea afectada durante el verano boreal por varios periodos de temperaturas excepcionalmente elevadas.

¿Cuántas personas murieron por la ola de calor en Austria?

De acuerdo con AGES, las olas de calor registradas entre junio y julio estuvieron asociadas con un estimado de 646 muertes.

El resultado supera el registro de 2024, cuando el modelo utilizado por las autoridades calculó 570 fallecimientos relacionados con el calor durante esos dos meses.

La metodología de exceso de mortalidad permite comparar el número de defunciones observado durante determinados periodos de altas temperaturas con el que se esperaría en condiciones normales. De esta manera, los especialistas pueden estimar el impacto de las temperaturas extremas sobre la mortalidad.

El nuevo registro se produce después de un verano en el que Austria enfrentó varios episodios de calor intenso, acompañados por periodos de sequía.

Las altas temperaturas representan un riesgo especialmente para personas mayores y otros grupos vulnerables, debido a que el calor puede agravar padecimientos existentes y generar una mayor presión sobre el organismo.

Austria registró temperaturas superiores a 40 grados

La intensidad de las condiciones meteorológicas quedó reflejada en los registros de temperatura del país.

A principios de agosto, la localidad de Bad Deutsch-Altenburg, en el este de Austria, alcanzó los 41.2 grados Celsius, de acuerdo con los datos citados en el reporte.

Un día antes, Viena había registrado temporalmente una temperatura máxima de 41 grados Celsius, una cifra que mostró la magnitud del episodio de calor que afectó al país.

Estos valores se presentaron después de los episodios registrados en junio y julio que, según AGES, estuvieron relacionados con el récord de mortalidad estimada.

Además de las temperaturas elevadas, distintas regiones enfrentaron condiciones de sequía, un factor que también ha generado preocupación por sus efectos sobre los recursos hídricos, la agricultura y los ecosistemas.

¿El cambio climático está relacionado con el calor extremo?

Los especialistas han señalado que el cambio climático provocado por las actividades humanas está modificando la frecuencia y la intensidad de distintos fenómenos meteorológicos extremos.

El aumento de las temperaturas globales favorece que los episodios de calor extremo sean más frecuentes y que alcancen valores más elevados. Europa se encuentra entre las regiones donde este calentamiento ha sido particularmente rápido.

Austria, por su ubicación en Europa central y sus características geográficas, también ha experimentado los efectos de esta tendencia durante los últimos años.

Los episodios prolongados de altas temperaturas pueden tener consecuencias sobre la salud pública, especialmente cuando las temperaturas permanecen elevadas durante varios días y las noches no permiten una recuperación suficiente del organismo.

Europa enfrenta veranos cada vez más cálidos

El registro de Austria se suma a una serie de episodios de calor extremo en Europa, donde diferentes países han enfrentado temperaturas elevadas durante los últimos años.

Las olas de calor no sólo pueden incrementar la mortalidad, sino también afectar la disponibilidad de agua, aumentar el riesgo de incendios forestales y generar impactos sobre las actividades agrícolas.

En el caso de Austria, las autoridades utilizan herramientas estadísticas para estimar cuántas muertes adicionales pueden asociarse con estos episodios, debido a que los efectos del calor pueden combinarse con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otros problemas de salud.

El registro de 646 muertes estimadas para junio y julio coloca a 2026 como un año de especial impacto en materia de mortalidad asociada al calor en Austria.

El país continuará monitoreando las temperaturas y sus efectos sobre la población, mientras los registros meteorológicos y sanitarios permitirán determinar el comportamiento de estos fenómenos durante el resto del verano.

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