Rescate en el Himalaya se complica; rescate enfrenta barro, lluvias y más de 3 mil desaparecidos

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Equipos de emergencia en zonas afectadas por deslave en el Himalaya. Fotos: AFP

Los equipos de emergencia de Nepal y China mantienen este domingo una carrera contra el tiempo para localizar sobrevivientes y recuperar víctimas tras el deslave y las inundaciones que golpearon la región del Himalaya el pasado miércoles. El desastre ha dejado al menos 768 personas muertas y más de 3 mil desaparecidas, mientras las labores de rescate avanzan entre caminos destruidos, fuertes corrientes de agua, lluvias y el riesgo de nuevos deslizamientos.

El fenómeno se originó tras el colapso de un glaciar en una zona montañosa cercana a la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China. La enorme cantidad de agua, lodo, rocas y escombros avanzó por los cauces de la región y arrasó poblaciones, carreteras, puentes e instalaciones hidroeléctricas.

De acuerdo con los últimos balances oficiales, 752 personas murieron en Nepal y 16 en la región autónoma del Tíbet. En cuanto a los desaparecidos, las autoridades reportan 2 mil 502 en Nepal y 546 en territorio chino.

¿Por qué se complicaron los rescates tras el deslave en el Himalaya?

Las operaciones se desarrollan en condiciones particularmente difíciles debido a la destrucción de infraestructura y al comportamiento de los ríos. En Nepal, las autoridades alertaron por el aumento del caudal del río Bhotekoshi, en el distrito de Rasuwa, y pidieron a los rescatistas actuar con extrema precaución.

La formación de acumulaciones de lodo y rocas que bloquearon algunos cauces también generó nuevos riesgos. Una de estas obstrucciones formó un lago que obligó a modificar temporalmente las operaciones de emergencia por temor a una nueva inundación.

Las lluvias, además, han dificultado el acceso a las zonas más afectadas. Algunos caminos quedaron destruidos o cubiertos de lodo, mientras que las comunicaciones permanecen interrumpidas en diferentes puntos.

Los equipos de emergencia trabajan con maquinaria especializada para retirar materiales y abrir accesos a lugares donde podría haber personas atrapadas.

Buscan a trabajadores atrapados en un túnel

Uno de los principales focos de las operaciones en Nepal se encuentra en las instalaciones de la central hidroeléctrica Trishuli-3, donde las autoridades creen que más de un centenar de trabajadores podrían permanecer atrapados dentro de túneles.

Los rescatistas utilizaron equipos de perforación para avanzar hasta uno de los accesos y preparar el ingreso al túnel. El objetivo es establecer contacto con los trabajadores y determinar si existen sobrevivientes.

La emergencia ha afectado particularmente a trabajadores de proyectos hidroeléctricos instalados a lo largo de los ríos de la región. Según datos de la industria eléctrica de Nepal, cientos de trabajadores permanecían desaparecidos en distintos proyectos y túneles de las zonas más golpeadas.

Los trabajos cuentan con participación de personal nepalí y especialistas de otros países, mientras las autoridades mantienen restricciones debido al riesgo de nuevas crecidas y movimientos de tierra.

Miles de personas siguen desaparecidas

Entre las personas cuyo paradero se desconoce hay habitantes de las comunidades afectadas, trabajadores extranjeros, turistas y peregrinos que se encontraban en la región del Himalaya.

Las autoridades de ambos países continúan actualizando las listas de desaparecidos conforme reciben reportes de familiares y logran acceder a zonas que permanecían incomunicadas.

En Nepal, los equipos también comenzaron a realizar procedimientos para identificar los cuerpos recuperados. Ante la cantidad de víctimas y las dificultades para establecer su identidad de inmediato, se han tomado muestras de ADN y registros de cada cadáver, con el objetivo de facilitar su identificación posteriormente.

Algunos cuerpos incluso fueron encontrados río abajo, fuera de las principales zonas afectadas, debido a la fuerza con la que las corrientes arrastraron los restos.

¿Qué provocó el desastre en el Himalaya?

La emergencia comenzó el miércoles, cuando el colapso de un glaciar desencadenó una enorme cantidad de agua, lodo, hielo y rocas que descendió por los valles del Himalaya.

El fenómeno provocó inundaciones repentinas y deslizamientos que afectaron ambos lados de la frontera entre Nepal y China. Las corrientes destruyeron viviendas y vías de comunicación y dañaron infraestructura estratégica, incluidas instalaciones hidroeléctricas y pasos fronterizos.

Especialistas han relacionado este tipo de riesgos con la creciente inestabilidad de los glaciares y del terreno en las regiones montañosas. El debate también ha puesto nuevamente sobre la mesa los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de alta montaña y la estabilidad de las masas de hielo.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los ríos y las zonas donde se han formado acumulaciones de agua y sedimentos. La prioridad permanece en localizar a las personas desaparecidas, rescatar a quienes pudieran seguir con vida y recuperar los cuerpos de las víctimas.

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