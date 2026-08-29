Papa León XIV envía ayuda económica a Nepal tras inundaciones

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Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV envió ayuda económica a Cáritas Nepal para atender las necesidades urgentes de la población afectada por las inundaciones en Nepal, registradas el miércoles 26 de agosto en una extensa región cercana al Tíbet.

La ayuda fue canalizada a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, en coordinación con la Nunciatura Apostólica en Nepal, con el objetivo de respaldar la atención a las personas afectadas por la crecida del río Bhotekoshi.

De acuerdo con el último balance citado en la información, las inundaciones han dejado 626 muertos en Nepal y otros siete en la región autónoma china del Tíbet, para un total de 633 fallecidos. Además, se reportan cerca de 3 mil personas desaparecidas, entre ellas más de 500 extranjeros.

Cáritas Nepal, que trabaja bajo la dirección del Vicariato Apostólico, comenzó actividades de asistencia desde las primeras horas posteriores a la catástrofe.

Los recursos enviados permitirán continuar con la atención a la población afectada mediante:

Alimentos.

Artículos de primera necesidad.

Espacios de acogida para las personas que perdieron sus viviendas y pertenencias.

El prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el arzobispo Luis Marín de San Martín, señaló que se trata de una primera ayuda enviada por el Papa para atender las necesidades primarias y urgentes de la población.

Inundaciones en Nepal dejan 633 muertos

El último reporte señala que los equipos de salvamento de Nepal han rescatado o establecido contacto con 187 extranjeros que permanecían sin localizar después de la crecida del río Bhotekoshi.

Entre las personas buscadas se encontraban ciudadanos españoles. La Junta de Turismo de Nepal informó este sábado que dos españoles fueron rescatados, después de que el viernes por la tarde comunicara el salvamento de uno de los tres españoles que hasta entonces permanecían desaparecidos.

La Junta de Turismo indicó en su registro que los españoles localizados se encuentran en situación de “comunicación”, sin proporcionar más detalles.

Las labores de rescate continúan en distintas zonas afectadas por las inundaciones en Nepal. El ejército nepalí fue desplegado para apoyar las labores de auxilio en un distrito señalado como el más afectado del país.

De acuerdo con la información disponible, más de 100 personas podrían permanecer atrapadas en el túnel de una central hidroeléctrica, por lo que continúan las operaciones para localizarlas y rescatarlas.

Papa León XIV ya había expresado su pesar por las víctimas

Antes del envío de la ayuda económica, León XIV había expresado su pesar por las víctimas de las inundaciones mediante un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

La ayuda a Cáritas Nepal forma parte de las acciones de asistencia impulsadas desde la Iglesia católica ante la emergencia provocada por las inundaciones.

También la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) destinó recursos para atender emergencias humanitarias. El organismo asignó 500 mil euros procedentes de los fondos del 8 por mil para acciones de respuesta en Nepal, Colombia, Perú e Indonesia.

El cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, informó sobre la asignación de estos recursos para las poblaciones afectadas por las emergencias humanitarias.

Las operaciones de rescate permanecen activas en Nepal mientras los equipos de emergencia continúan con la búsqueda de personas desaparecidas tras la crecida registrada el pasado miércoles 26 de agosto.

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