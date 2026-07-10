Israel alerta a EE. UU. sobre supuesto plan de Irán para asesinar a Trump

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Israel da a EE. UU. supuesto plan de Irán contra Trump. Foto: Getty

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un presunto plan “nuevo” y “específico” de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, según reportaron este jueves medios estadounidenses. La revelación ocurre en medio del aumento de la tensión entre ambos países tras los recientes ataques militares y mientras persisten las amenazas de Teherán por la muerte del general Qasem Soleimani en 2020.

De acuerdo con CNN y The Wall Street Journal, las autoridades estadounidenses seguían información sobre posibles amenazas contra Trump. Sin embargo, la advertencia enviada por Israel hizo referencia a un supuesto complot específico contra el mandatario.

Israel alerta sobre supuesto plan de Irán contra Donald Trump

Según CNN, Washington ha mantenido un monitoreo constante de información de inteligencia relacionada con posibles intentos de asesinato contra Donald Trump. Además, la alerta israelí representó un nuevo elemento dentro de esas evaluaciones.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado la existencia del presunto complot. Por el momento, Trump afirmó ante periodistas a bordo del Air Force One que considera que Irán mantiene amenazas en su contra.

Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas.

Cambio de avión de Trump genera especulaciones por seguridad

El reporte también coincidió con el viaje de Donald Trump a la cumbre de la OTAN en Turquía, donde utilizó un antiguo Air Force One para regresar a Washington. El nuevo avión presidencial, un regalo de Catar, fue enviado previamente al Reino Unido, donde el mandatario cambió de aeronave antes de volver a Estados Unidos.

Posteriormente, The New York Times informó que el cambio de avión fue solicitado por el Servicio Secreto de Estados Unidos como una medida de seguridad, luego de los recientes ataques estadounidenses contra Irán, situación que incrementó las especulaciones sobre posibles riesgos para el presidente.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente sobre cambios en el nivel de alerta o medidas adicionales relacionadas con este caso.

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