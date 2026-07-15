Asesor de Trump acusa: México se convirtió en puente de componentes chinos hacia la industria automotriz de EE.UU.

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Industria automotriz. Foto: Getty Images

La Casa Blanca volvió a poner la mira sobre la industria automotriz de México. Peter Navarro, consejero principal del presidente Donald Trump para el comercio y la manufactura, afirmó que el país se ha convertido en un puente para que componentes chinos lleguen al mercado automotriz de Estados Unidos, al tiempo que celebró la decisión de Toyota de ampliar su producción de camionetas Tacoma en Texas.

En una columna publicada en The Hill, Navarro sostuvo que el anuncio de Toyota de invertir 3 mil 600 millones de dólares en su complejo de San Antonio, Texas, y generar 2 mil nuevos empleos, representa un ejemplo de cómo los aranceles estadounidenses están incentivando el regreso de la producción al territorio estadounidense.

Toyota expandirá producción de Tacoma en Texas

De acuerdo con el asesor de la Casa Blanca, la automotriz japonesa ampliará en 2.5 millones de pies cuadrados su campus de manufactura en San Antonio, lo que permitirá aumentar la capacidad de producción de la Tacoma y trasladar una parte importante de la fabricación destinada a Estados Unidos al propio suelo estadounidense.

Navarro aseguró que una industria automotriz fuerte y con cadenas de suministro resilientes es clave para la seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos.

Casa Blanca afirma que el T-MEC no cumplió sus objetivos

El funcionario citó el informe de 2026 del Representante Comercial de Estados Unidos al Congreso, el cual, dijo, reconoce que la visión del T-MEC de fortalecer las cadenas de suministro de Norteamérica “no se ha realizado plenamente”.

Según Navarro, el déficit de Estados Unidos en automóviles y autopartes con México pasó de 91 mil 900 millones de dólares en 2019 a cerca de 130 mil millones de dólares anuales en la actualidad.

Además, señaló que el contenido de piezas de origen estadounidense en los vehículos ensamblados en México cayó de más del 60% en 2017 a apenas 35% en 2024.

“Gran fuga” del T-MEC, según Peter Navarro

Para el consejero de la Casa Blanca, estos datos reflejan una “gran fuga” del T-MEC, ya que el acuerdo buscaba incrementar el contenido estadounidense en la producción automotriz, pero, en su opinión, el ensamblaje en México se ha convertido en una plataforma por la que componentes procedentes de China y de otros países terminan ingresando al mercado de Estados Unidos.

Navarro aseguró que China puede enviar a México baterías, semiconductores, sensores, pantallas, imanes y otros subconjuntos, que posteriormente son incorporados en vehículos “nominalmente norteamericanos” y exportados hacia el norte.

“Cuanto más complejo es el vehículo, más lugares hay para que se esconda el contenido chino”, escribió.

Estados Unidos mantiene negociaciones sobre el T-MEC

El funcionario recordó que el pasado 1 de julio Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC en su forma actual, aunque el acuerdo permanece vigente mientras continúan las negociaciones.

Afirmó que las lagunas y deficiencias detectadas en el sector automotriz forman parte de las razones por las que Washington busca renegociar aspectos del tratado.

Aranceles y pérdidas para Toyota

Aunque Toyota no ha atribuido formalmente su expansión en Texas a los aranceles de Donald Trump, Navarro aseguró que las cifras muestran el impacto de estas medidas.

Según el asesor, los aranceles borraron las ganancias de Toyota en América del Norte durante el año fiscal 2026 y provocaron una pérdida operativa de millones de dólares en la región. Además, la empresa estimó en alrededor de 9 mil millones de dólares el impacto total de las tarifas en toda la compañía.

Para Navarro, trasladar la producción destinada al mercado estadounidense hacia territorio estadounidense es una forma de reducir la factura arancelaria y una prueba de que las tarifas comerciales están modificando las decisiones de inversión de las empresas.

“Así funcionan los aranceles: cambian la señal de precio. Hacen que sea menos atractivo exportar la demanda estadounidense a las fábricas extranjeras y más atractivo construir donde se vende”, concluyó.

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