“Así estaremos”: Trump aprovecha la crisis de migrantes en España para frenar a demócratas por elecciones en EE.UU.

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Miles de migrantes marroquíes cruzaron a España. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump aprovechó la crisis de España por la llegada de miles de migrantes desde Marruecos para considerar que lo mismo podría pasar en Estados Unidos si ganan los demócratas en las elecciones de este 2026.

Una periodista de Fox News sostuvo que, en una conversación entre ambos, Donald Trump calificó como “terrible” la situación de España.

“Es terrible. Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado” declaró el presidente.

Asimismo, Donald Trump habría dicho que “si los demócratas llegan [al poder], no vamos a vivir muy bien“, añadió la corresponsal de Fox en la Casa Blanca.

Además, Stephen Miller, uno de los consejeros de Donald Trump, arremetió en X contra los demócratas con un video sobre la llegada de migrantes a España.

The Democrats did this to America every single day for 4 years under Biden and will do it again instantaneously, but orders of magnitude greater, if they are given any form of national power. Democrats will see your home trampled and stolen by invaders and they will rejoice. https://t.co/HKRKAOOkmi — Stephen Miller (@StephenM) July 30, 2026

¿Por qué la gente de Marruecos emigra a España?

Nadando o a pie, decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, una ciudad autónoma al norte de África. Se considera una de las mayores crisis migratorias en España en tiempos recientes, de acuerdo con la AFP.

El presidente español, Pedro Sánchez, ordenó el despliegue del ejército para contener la situación.

La migración se debe a conflictos políticos, económicos y sociales en Marruecos por la falta de empleo. Datos de Afrobarómetro muestran que el 44% de adultos y un 64% de jóvenes consideró emigrar de Marruecos.

Dentro de ese rubro, un 69% de personas desempleadas consideró irse a otro país, mientras que la cifra alcanza el 74% en personas que viven en extrema pobreza.

El cruce de migrantes de Marruecos no significa que piensen quedarse necesariamente en España. Más bien, se debe a la cercanía geográfica que hace del país una de las principales puertas de acceso a Europa.

La ruta entre Marruecos y España forma parte del llamado Corredor Mediterráneo Occidental, uno de los pasos migratorios más utilizados para llegar a Europa.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España vivían un millón 165 mil 955 marroquíes, siendo la mayor comunidad extranjera asentada hasta el 1 de enero del 2025.

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