Hamás acepta acuerdo de desarme para terminar la guerra en Gaza

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Un grupo palestino gestionará la vida en Gaza. Foto: AFP.

Hamás confirmó que aceptó el acuerdo de desarme para terminar la guerra en la Franja de Gaza a casi tres años de su inicio. Israel deberá comprometerse a su retiro gradual.

Primero, Donald Trump dio a conocer el “acuerdo histórico” la noche del 20 de julio, resaltando que es “un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”.

Dos altos mandos de Hamás confirmaron a la AFP un acuerdo con Israel para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí para terminar la guerra en Gaza. Esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que Israel cumpla los acuerdos y supervisen el proceso de desarme.

Además, Ghazi Hamad, uno de los negociadores de Hamás, indicó que están haciendo concesiones en el acuerdo “por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”.

¿Cómo será el desarme de Hamás?

Ghazi Hamad indicó que Israel no intervendrá en el desarme de Hamás, pues esta labor competerá al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Las armas se entregarán a dicho organismo, integrado por tecnócratas palestinos que gestionarán la vida cotidiana en Gaza durante la transición, según una fuente diplomática citada por AFP.

La Junta de Paz confirmó en una publicación en X que Hamás aceptó “aceptado una hoja de ruta detallada para implementar las siguientes fases del alto el fuego en Gaza”.

“Ahora nuestra atención se centra en la implementación”, escribió la organización. La NCAG “pronto comenzará una transición gradual hacia la plena autoridad”.

En cambio, el ejército israelí se retirará y la Fuerza Internacional de Estabilización creará una nueva policía palestina para proteger a Gaza, declaró Donald Trump anteriormente.

La Fuerza Internacional de Estabilización todavía no está en funcionamiento. Reunirá a tropas de varias naciones concentradas en la Junta de Paz.

Antes de que Hamás aceptara el acuerdo, Israel exigía el desarme completo de este y otros grupos palestinos como condición para avanzar en la hoja de ruta y terminar la guerra en Gaza.

Un acuerdo que no satisface a Israel

Hasta el corte de esta edición, Israel no ha dado un posicionamiento sobre el acuerdo, por lo que no ha confirmado si procederá con su retiro gradual de la Franja de Gaza.

Una fuente israelí declaró a la AFP que el acuerdo no resolvía “satisfactoriamente” las peticiones para una desmilitarización en Gaza.

Asimismo, resaltó que este tema no se discutió en la reunión entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump, celebrada esta semana en la Casa Blanca.

El conflicto entre Hamás e Israel inició el 7 de octubre del 2023, cuando el grupo islámico perpetró un ataque que dejó mil 221 heridos, tomando a 251 rehenes.

Como represalia, el ejército israelí inició una ofensiva en Gaza que ha dejado más de 73 mil muertos y ha derivado en la anexión de territorio.

Aunque se fijó una tregua, la violencia continuó en la Franja. El pasado jueves, al menos cuatro personas murieron en bombardeos israelíes, entre ellos dos niños.

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