España no puede ser expulsada del espacio Schengen: qué dice la normativa de la UE

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Migrantes marroquíes entran a España. Foto: AFP

La propuesta de Italia para suspender a España del espacio Schengen tras la llegada de migrantes a Ceuta reabrió el debate sobre el funcionamiento del sistema europeo de libre circulación. Sin embargo, los tratados de la Unión Europea no contemplan un mecanismo que permita excluir a un Estado miembro de Schengen, por lo que una medida de ese tipo no puede aplicarse conforme a la legislación vigente.

La discusión surgió después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmara que España debería ser suspendida del espacio Schengen, al considerar que las imágenes de la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta eran motivo de preocupación.

La postura italiana recibió respaldo de Finlandia, cuyo Gobierno sostuvo que los países que no cumplen con la protección de la frontera exterior no deberían formar parte del sistema. Dinamarca también consideró que la Unión Europea debería contemplar esa posibilidad.

En respuesta, España calificó la postura italiana como “demagogia” y convocó al embajador de Italia en Madrid para presentar una protesta diplomática.

¿Qué es el espacio Schengen?

El espacio Schengen es un sistema de libre circulación que elimina los controles fronterizos entre los países participantes para facilitar el tránsito de personas.

Su creación comenzó en 1985 y la eliminación efectiva de controles fronterizos inició en 1995 entre:

Bélgica

Francia

Alemania

Luxemburgo

Países Bajos

España

Portugal

Actualmente, el espacio Schengen está integrado por 29 países.

29 países integran Schengen. Mapa: UnoTV/IA

Además de la mayoría de los miembros de la Unión Europea, también participan:

Islandia

Liechtenstein

Noruega

Suiza

Dentro del sistema, los ciudadanos de estos países pueden desplazarse sin controles fronterizos internos, salvo en situaciones excepcionales previstas por la normativa.

¿Se puede expulsar a un país de Schengen?

Aunque la propuesta de Italia generó reacciones en distintos gobiernos europeos, la legislación vigente no contempla la expulsión de un país del espacio Schengen.

De acuerdo con los tratados europeos, no existe una disposición jurídica que permita retirar unilateralmente a un Estado miembro del sistema.

La profesora de derecho Marie-Laure Basilien-Gainche, de la Universidad Lyon 3, explicó a la AFP que el marco jurídico de Schengen no prevé un procedimiento para expulsar a un país.

Según la especialista, ningún Estado puede retirar unilateralmente a otro del espacio de libre circulación porque la normativa simplemente no contempla esa posibilidad.

Por ello, aunque algunos gobiernos respalden la propuesta italiana, ésta no puede convertirse en una decisión aplicable dentro del marco legal de la Unión Europea.

¿Qué medidas sí permite la normativa de Schengen?

Aunque no existe la posibilidad de expulsar a un país, la normativa del espacio Schengen sí permite restablecer temporalmente los controles fronterizos internos en circunstancias específicas.

Entre ellas se encuentran:

Amenazas graves para la seguridad interior

Riesgos para el orden público

Terrorismo

Delincuencia organizada

Emergencias sanitarias, como ocurrió durante la pandemia de covid

Movimientos no autorizados, repentinos y de gran escala de nacionales de terceros países

Estas medidas son temporales y están reguladas por las normas del propio sistema.

En este contexto, Francia anunció el endurecimiento de los controles en su frontera con España.

No obstante, la profesora Marie-Laure Basilien-Gainche recordó que Italia no comparte frontera interior con España dentro del espacio Schengen, al igual que Finlandia, por lo que la situación es distinta respecto de otros Estados que sí mantienen fronteras terrestres directas.

¿Cómo pueden restablecerse los controles fronterizos en el espacio Schengen?

Aunque la normativa del espacio Schengen no permite expulsar a un Estado miembro, sí contempla mecanismos para restablecer temporalmente los controles fronterizos internos en situaciones específicas.

Este recurso ya ha sido utilizado en distintas ocasiones por países de la Unión Europea. Entre 2020 y 2022, varios Estados restablecieron controles en sus fronteras interiores como respuesta a la pandemia de COVID-19. También ocurrió en 2015, tras los atentados terroristas registrados en Europa y ante el incremento de los flujos migratorios hacia el bloque.

De acuerdo con el Código de Fronteras Schengen, el restablecimiento de los controles internos debe aplicarse únicamente como último recurso y bajo las condiciones previstas por la legislación europea.

La normativa contempla dos escenarios principales para hacerlo.

En circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el funcionamiento general del espacio Schengen, el Consejo de la Unión Europea puede recomendar que uno o varios Estados miembros restablezcan los controles fronterizos internos. Esta medida debe partir de una propuesta de la Comisión Europea y requiere la aprobación del propio Consejo antes de entrar en vigor.

El segundo supuesto permite a un Estado miembro establecer controles fronterizos temporales cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. En estos casos, el país debe informar a la Comisión Europea y al resto de los Estados miembros al menos cuatro semanas antes de implementar la medida o, si las circunstancias son imprevistas, en un plazo más corto.

A diferencia del procedimiento previsto para circunstancias excepcionales que afectan al funcionamiento del espacio Schengen, este tipo de controles temporales no requiere la aprobación del Consejo de la Unión Europea, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el Código de Fronteras Schengen.

¿Qué postura mantiene la Unión Europea?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de “inaceptables” las imágenes registradas en Ceuta y señaló que su equipo mantiene contacto con las autoridades de España y Marruecos.

Sin embargo, la Unión Europea rechazó la propuesta de Italia para excluir a España del espacio Schengen.

De acuerdo con un funcionario europeo consultado por AFP, la prioridad comunitaria sigue siendo reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, aunque reconoció que algunos gobiernos mantienen preocupación por la situación migratoria.

Bruselas también precisó que la crisis ocurre en Ceuta, enclave español ubicado en el continente africano, y recordó que para ingresar desde ese territorio hacia la Europa continental existen controles adicionales.

Según el mismo funcionario, hasta el momento no se han detectado movimientos que indiquen un traslado masivo desde Ceuta hacia otros países europeos, por lo que la situación no modifica el funcionamiento del espacio Schengen ni representa un fundamento jurídico para excluir a España del sistema.

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