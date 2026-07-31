Al menos 18 migrantes mueren tras cruce masivo hacia Ceuta desde Marruecos

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Al menos 18 migrantes murieron tras cruce hacia Ceuta. Foto: AFP

Al menos 18 migrantes murieron al intentar llegar a Ceuta durante un cruce masivo desde Marruecos, informaron este viernes fuentes policiales. La emergencia ocurre mientras cerca de 40 mil personas han cruzado la frontera en los últimos días, lo que llevó al Gobierno de España a reforzar la seguridad en el enclave.

La magnitud de la crisis obligó al despliegue del Ejército español y a la visita del presidente Pedro Sánchez, quien supervisará las acciones implementadas para contener la llegada de migrantes y atender la situación en la frontera.

El Grupo Táctico Ceuta realiza patrullas de forma permanente por las calles de la Ciudad Autónoma garantizando la seguridad.#MOPS #MOT pic.twitter.com/BNPuYquvnV — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) July 31, 2026

Mueren 18 migrantes en el cruce masivo hacia Ceuta

De acuerdo con una fuente policial, las llegadas de migrantes continuaron durante toda la noche y la mañana de este viernes. En total, unas 40 mil personas lograron cruzar desde Marruecos hacia Ceuta, la ciudad autónoma española ubicada en el norte de África.

Las autoridades confirmaron que 18 personas fallecieron mientras intentaban alcanzar el territorio español. La mayoría de quienes cruzaron eran hombres jóvenes y adolescentes que llegaron por mar, muchos de ellos con flotadores improvisados.

AFP documentó un flujo constante de personas entrando a Ceuta, donde quedaron prendas de vestir y objetos abandonados en la playa tras el cruce.

Migrants flood into Spain's Ceuta exclave from Morocco.



Madrid says it will despatch soldiers to Ceuta to ensure security after thousands of migrants entered Spain's north African exclave from neighbouring Morocco and hundreds more are headed there pic.twitter.com/A9oaQ4OCu7 — AFP News Agency (@AFP) July 31, 2026

España despliega al Ejército y refuerza la frontera

Ante la crisis, el Gobierno de España ordenó el envío de soldados para apoyar a la Guardia Civil. También movilizó 70 agentes adicionales, grupos de buceadores y embarcaciones del Servicio Marítimo para reforzar la vigilancia.

El Ministerio del Interior informó que mantiene coordinación con Marruecos para devolver “lo antes posible” a las personas que ingresaron de manera irregular al territorio español. Hasta ahora, las autoridades marroquíes no han emitido una postura oficial.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez tiene previsto reunirse con mandos de seguridad y autoridades regionales para evaluar la respuesta ante la emergencia. Sin embargo, aseguró que buscan dar una respuesta inmediata.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

La crisis migratoria provoca tensión internacional

La llegada masiva de migrantes generó reacciones fuera de España. Francia anunció un refuerzo de los controles en su frontera con territorio español, mientras que Italia pidió suspender a España del espacio Schengen por su política migratoria.

Se trata del mayor flujo migratorio hacia Ceuta desde la crisis de 2021, cuando más de 10 mil personas cruzaron la frontera en medio de un conflicto diplomático entre España y Marruecos.

Spain to despatch soldiers to Ceuta to ensure security after hundreds of migrants entered the north African exclave from Morocco and hundreds more are heading therehttps://t.co/HqglYV4lJM pic.twitter.com/jQoRNRNUfE — AFP News Agency (@AFP) July 31, 2026

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