España enfrenta crisis migratoria tras ingreso de 60 mil personas a Ceuta; UE reacciona

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Foto: AFP

La llegada de alrededor de 60 mil migrantes a Ceuta desde Marruecos desató una crisis migratoria que ya tiene repercusiones en la Unión Europea, mientras el Gobierno de España calificó la situación como un “ataque a la integridad territorial”.

De acuerdo con las autoridades locales, al menos 57 personas fallecieron al intentar alcanzar el enclave español por mar o tras cruzar la frontera terrestre.

🇪🇸🇲🇦 | Más temprano: impresionantes imágenes de Inmigrantes saltando al mar. cerca de la frontera de Ceuta, intentando llegar a España. pic.twitter.com/caYjBlL3nu — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 30, 2026

Decenas de miles llegaron en pocas horas

La ciudad autónoma de Ceuta, con una población cercana a los 84 mil habitantes, recibió en apenas unas horas a decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, que ingresaron a nado o saltando las vallas fronterizas.

El Ministerio del Interior informó que, hasta este viernes, unas 37 mil 500 personas ya habían regresado a Marruecos, mientras continúan las labores de control en la frontera.

La magnitud del flujo migratorio provocó el cierre de comercios y la suspensión de actividades en distintos puntos de la ciudad, donde empresarios recomendaron mantener cerrados los establecimientos hasta que existan condiciones de seguridad.

La Unión Europea reacciona

La crisis generó respuestas de varios gobiernos europeos.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, planteó la posibilidad de suspender el espacio Schengen con España, una propuesta respaldada por Finlandia y Dinamarca, aunque especialistas consultados por AFP señalaron que esa medida no puede aplicarse con el marco jurídico actual.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció apoyo a España, mientras el ministro del Interior francés anunció un refuerzo de la vigilancia en la frontera franco-española.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump calificó de “terribles” las imágenes de la crisis migratoria durante una entrevista con Fox News.

Sánchez habla de un “ataque a la integridad territorial”

Tras viajar a Ceuta, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la llegada masiva de migrantes representa un “ataque a la integridad territorial” del país y responsabilizó a las redes de tráfico de personas de aprovechar una reciente resolución judicial sobre las devoluciones de migrantes.

El Gobierno garantizará la seguridad de los vecinos y vecinas de Ceuta, intensificando la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles de la ciudad.



Además, vamos a desplegar una barrera física de contención en el mar para facilitar la repatriación en frontera,… pic.twitter.com/Mj2LrcoBV9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

En tanto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, consideró que la respuesta del Gobierno central fue “tardía e insuficiente” y advirtió que la ciudad no tiene capacidad para absorber una presión migratoria de esa magnitud.

La actual crisis recuerda a la registrada en mayo de 2021, cuando más de 10 mil personas cruzaron la frontera hacia Ceuta en solo dos días durante un episodio de tensión diplomática entre España y Marruecos.

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