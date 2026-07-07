Atacan e incendian petrolero en el estrecho de Ormuz con proyectil de origen desconocido

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Foto: Reuters/Ilustrativa

El impacto de un proyectil de origen desconocido contra un petrolero, en la noche de este lunes, provocó un incendio a bordo de la embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14.8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán, y en pleno estrecho de Ormuz.

“Un petrolero informó que, mientras navegaba en dirección sur, fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio”, acotó el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Por causa de este incidente, agregó la autoridad marítima, no han sido registradas hasta el momento víctimas ni tampoco ningún tipo de impacto medioambiental.

Al hilo de lo sucedido, tras indicar que las autoridades están investigando las circunstancias que rodean a este hecho, el UKMTO recomendó a los buques que naveguen la zona que lo hagan “con precaución” y que comuniquen “cualquier actividad sospechosa”.

Estos hechos se producen mientras Irán, que negocia con Estados Unidos un acuerdo de paz para poner fin a la guerra que estalló en febrero, mantiene que el estratégico paso de Ormuz –una de las principales vías comerciales del mundo– permanecerá bajo su control mientras duren las conversaciones y planea un sistema completo de “peajes” que deberá abonar cualquier carguero que atraviese sus aguas.

Asimismo, entre el pasado viernes y sábado, al menos ocho barcos que trataban de salir del golfo Pérsico bordeando la costa de Omán dieron media vuelta en su marcha, lo que constituye una de las señales más recientes de que la reapertura del estrecho sigue entrañando gran complejidad.

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