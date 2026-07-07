Tornado y fuertes tormentas dejan al menos 10 personas muertas en China

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Foto: Reuters

Un violento tornado acompañado por fuertes tormentas con rayos y vientos mataron al menos ocho personas en el centro de China, mientras otras dos fallecieron por las lluvias e inundaciones en el sur del país, informó el martes la prensa estatal.

Varias zonas de la parte oriental de la provincia central de Hubei enfrentaron “un grave episodio de convección atmosférica (contraste térmico)” que provocó “tormentas eléctricas y fuertes vientos” que mataron a ocho personas, según la televisión estatal CCTV. Agregó que 275 personas resultaron heridas y una está desaparecida.

VIOLENTO TORNADO EN CHINA

🇨🇳🌪️

Ayer por la noche un violento tornado golpeó Huangshi, Huanggang, Ezhou en la provincia de Hubei, centro de China.



Reportan 8 fallecidos y 1 desaparecido tras poderoso tornado, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Vía @Ericwang1101 pic.twitter.com/ZC123XmyOk — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 7, 2026

El presidente chino, Xi Jinping, llamó a realizar “todos los esfuerzos posibles” para llevar a cabo operaciones de rescate en las zonas afectadas.

Asimismo, destacó “la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles por organizar las operaciones de rescate de emergencia, atender a los heridos y reubicar a los residentes afectados, así como para efectuar de manera eficaz las labores de prevención y auxilio”, según CCTV, que agregó que “la extensión de los daños está siendo verificada y las operaciones de rescate están en marcha”.

CHINA.- Destrucción masiva tras una fuerte tormenta de viento e inundaciones repentinas que azotaron Jingdezhen, provincia de Jiangxi, el 4 de julio. Al menos 5 personas murieron. pic.twitter.com/fevUZ0sJR6 — SR490 (@shamrock_490) July 7, 2026

Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo el verano, cuando algunas regiones enfrentan intensos aguaceros mientras otras arden bajo el sol.

Las fuertes lluvias e inundaciones causadas por el tifón Maysak dejaron al menos dos muertos en la región sureña de Guangxi y obligó a evacuar a alrededor de 48 mil personas hasta la noche del lunes.

JUST IN: 170 hospitalized after powerful tornado strikes Huanggang in Hubei, China https://t.co/Fd1CJOdhec pic.twitter.com/zxa5TbscvD — Rapid Report (@RapidReport2025) July 7, 2026

Los científicos advierten que la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos aumentará conforme el planeta se caliente debido a las emisiones de los combustibles fósiles.

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