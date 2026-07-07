Tornado y fuertes tormentas dejan al menos 10 personas muertas en China
Un violento tornado acompañado por fuertes tormentas con rayos y vientos mataron al menos ocho personas en el centro de China, mientras otras dos fallecieron por las lluvias e inundaciones en el sur del país, informó el martes la prensa estatal.
Varias zonas de la parte oriental de la provincia central de Hubei enfrentaron “un grave episodio de convección atmosférica (contraste térmico)” que provocó “tormentas eléctricas y fuertes vientos” que mataron a ocho personas, según la televisión estatal CCTV. Agregó que 275 personas resultaron heridas y una está desaparecida.
El presidente chino, Xi Jinping, llamó a realizar “todos los esfuerzos posibles” para llevar a cabo operaciones de rescate en las zonas afectadas.
Asimismo, destacó “la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles por organizar las operaciones de rescate de emergencia, atender a los heridos y reubicar a los residentes afectados, así como para efectuar de manera eficaz las labores de prevención y auxilio”, según CCTV, que agregó que “la extensión de los daños está siendo verificada y las operaciones de rescate están en marcha”.
Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo el verano, cuando algunas regiones enfrentan intensos aguaceros mientras otras arden bajo el sol.
Las fuertes lluvias e inundaciones causadas por el tifón Maysak dejaron al menos dos muertos en la región sureña de Guangxi y obligó a evacuar a alrededor de 48 mil personas hasta la noche del lunes.
Los científicos advierten que la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos aumentará conforme el planeta se caliente debido a las emisiones de los combustibles fósiles.
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