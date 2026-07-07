El “Mayo” Zambada pide prisión con atención médica; acepta cadena perpetua

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Ismael Zambada García, alias El “Mayo”, solicitó a una corte federal de Estados Unidos que, en caso de recibir una sentencia de cadena perpetua, sea enviado a un centro penitenciario que cuente con atención médica especializada debido a su estado de salud. La petición fue presentada por su defensa en una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, con fecha del 6 de julio de 2026, dentro del proceso penal que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York.

En el documento, la defensa sostiene que el acusado, de 76 años, acepta su responsabilidad por los delitos imputados, renuncia a ir a juicio y reconoce que la consecuencia de su declaración de culpabilidad será una sentencia de prisión de por vida. Además, pide que el Buró Federal de Prisiones (BOP) considere sus padecimientos médicos al momento de definir el lugar donde cumplirá su condena.

La carta señala que Ismael, el “Mayo” Zambada, asumió desde un inicio la responsabilidad por los cargos, se declaró culpable y evitó un juicio que, según su defensa, habría sido uno de los procesos federales más complejos en la historia reciente. También indica que colaboró con las autoridades durante el procedimiento y expresó remordimiento por sus acciones.

La defensa afirma que el acusado reconoció públicamente el daño causado por el tráfico de drogas, así como el sufrimiento provocado por la violencia relacionada con esa actividad. Asimismo, argumenta que su decisión permitió ahorrar recursos judiciales y reducir los riesgos de seguridad asociados con un juicio de alto perfil.

La defensa expone antecedentes y problemas de salud

El escrito incluye un repaso de la vida del “Mayo” Zambada, desde su infancia en una comunidad rural de Sinaloa hasta su incorporación al narcotráfico. También menciona que enfrenta diversos problemas de salud relacionados con su edad y que estos podrían agravarse durante el tiempo que permanezca en prisión.

Por ello, el abogado solicita que el Buró Federal de Prisiones lo asigne a un centro con capacidad para brindar tratamiento médico continuo, como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, sin pedir un trato especial ni una prisión de menor seguridad. La decisión final sobre la asignación corresponde al propio BOP.

La carta compara el caso con el del “Chapo” Guzmán

Otro de los argumentos expuestos por la defensa es la diferencia entre la postura asumida por el “Mayo” Zambada y la que siguió Joaquín “El Chapo” Guzmán durante sus respectivos procesos judiciales. Según el documento, Zambada se declaró culpable, renunció a presentar apelaciones y aceptó la cadena perpetua, mientras que Guzmán enfrentó un juicio y posteriormente promovió distintos recursos legales.

La defensa sostiene que la cooperación del acusado benefició al sistema de justicia estadounidense y pide que esa conducta sea considerada al momento de determinar el centro penitenciario donde cumplirá su sentencia. La decisión quedará en manos del juez y, posteriormente, del Buró Federal de Prisiones.

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