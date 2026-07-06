Casi acaba en tragedia: hidroavión realiza acuatizaje de emergencia en río de NY
Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que un hidroavión cae al East River, en la ciudad de Nueva York, durante un aterrizaje de emergencia ocurrido el pasado 5 de julio.
Las imágenes captan el descenso de la aeronave sobre el río y el impacto contra el agua, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia y concluyó con el rescate de las ocho personas que viajaban a bordo.
Así fue la caída del hidroavión al East River
En el video se observa cómo el hidroavión pierde altura hasta tocar el agua de manera brusca cerca de la terminal de hidroaviones Skyport, en Manhattan.
Tras el impacto, la aeronave permanece flotando mientras comienzan a llegar embarcaciones de emergencia para auxiliar a los ocupantes.
De acuerdo con los primeros reportes, el hidroavión realizó un aterrizaje de emergencia luego de presentar un incidente durante el vuelo.
Todos los pasajeros fueron rescatados con vida
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y la Policía de Nueva York (NYPD) desplegaron un operativo de rescate en el East River.
Las autoridades confirmaron que las ocho personas a bordo lograron salir con vida, mientras que dos de ellas presentaron lesiones leves y fueron atendidas por personal médico.
La propia NYPD compartió imágenes del rescate, donde se observa a los pasajeros abandonar la aeronave y abordar las embarcaciones de emergencia.
“Ya sea en tierra, en el aire o en el agua, la Policía de Nueva York está presente ante cualquier emergencia. La Unidad Portuaria puso rápidamente a salvo a los pasajeros. No se reportaron heridos de gravedad”, informó la corporación.
La FAA investiga qué provocó el aterrizaje de emergencia
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el incidente involucró a un hidroavión Kodiak 100 y precisó que durante el aterrizaje se rompió el puntal de una de sus alas.
La dependencia abrió una investigación para determinar las causas del aterrizaje de emergencia y establecer si existió alguna falla mecánica o un problema operativo durante el vuelo.
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