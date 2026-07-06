Casi acaba en tragedia: hidroavión realiza acuatizaje de emergencia en río de NY

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Captan el aterrizaje del hidroavión que terminó con un ala destrozada. Foto: Getty

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que un hidroavión cae al East River, en la ciudad de Nueva York, durante un aterrizaje de emergencia ocurrido el pasado 5 de julio.

Las imágenes captan el descenso de la aeronave sobre el río y el impacto contra el agua, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia y concluyó con el rescate de las ocho personas que viajaban a bordo.

Nueva York, 🇺🇸EE.UU: un hidroavión monomotor Kodiak 100, cayó al East River tras un aterrizaje de emergencia.

Terminó en posición vertical en el agua frente al Bajo Manhattan, los 8 tripulantes fueron rescatados por los bomberos y solo se hubo dos heridos leves. pic.twitter.com/46dyN7KuJu — oscar muñoz (@munoznotired) July 5, 2026

Así fue la caída del hidroavión al East River

En el video se observa cómo el hidroavión pierde altura hasta tocar el agua de manera brusca cerca de la terminal de hidroaviones Skyport, en Manhattan.

Tras el impacto, la aeronave permanece flotando mientras comienzan a llegar embarcaciones de emergencia para auxiliar a los ocupantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el hidroavión realizó un aterrizaje de emergencia luego de presentar un incidente durante el vuelo.

🛫⚠️ Un hidroavión aterriza de emergencia en el East River de Nueva York, según reportes



🇺🇸 Un hidroavión con ocho personas a bordo realizó un aterrizaje forzoso en el East River de la ciudad de Nueva York, según informó la prensa estadounidense.



📌 El Departamento de Bomberos… pic.twitter.com/f03fTU7cYi — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 6, 2026

Todos los pasajeros fueron rescatados con vida

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y la Policía de Nueva York (NYPD) desplegaron un operativo de rescate en el East River.

Las autoridades confirmaron que las ocho personas a bordo lograron salir con vida, mientras que dos de ellas presentaron lesiones leves y fueron atendidas por personal médico.

Whether it's on land, in the air, or on the water, the NYPD is there for every emergency.



On Sunday, a seaplane carrying eight passengers made an emergency landing in the East River.



The NYPD Harbor Unit quickly brought passengers to safety.



No serious injuries were reported. pic.twitter.com/eZdSseDncd — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 6, 2026

La propia NYPD compartió imágenes del rescate, donde se observa a los pasajeros abandonar la aeronave y abordar las embarcaciones de emergencia.

“Ya sea en tierra, en el aire o en el agua, la Policía de Nueva York está presente ante cualquier emergencia. La Unidad Portuaria puso rápidamente a salvo a los pasajeros. No se reportaron heridos de gravedad”, informó la corporación.

La FAA investiga qué provocó el aterrizaje de emergencia

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el incidente involucró a un hidroavión Kodiak 100 y precisó que durante el aterrizaje se rompió el puntal de una de sus alas.

The pilot of a Kodiak 100 seaplane made a hard landing today in the East River near Brooklyn, New York, at about noon local time, causing a wing strut to snap. Air traffic control was not providing services to the aircraft. The FAA will investigate. https://t.co/oEuuTipxi1 — The FAA ✈️ (@FAANews) July 5, 2026

La dependencia abrió una investigación para determinar las causas del aterrizaje de emergencia y establecer si existió alguna falla mecánica o un problema operativo durante el vuelo.

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