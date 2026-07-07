VIDEO: techo de supermercado colapsa en New Jersey, EE. UU.; dos personas quedan atrapadas

GENERANDO AUDIO...

Techo de supermercado colapsa en New Jersey Foto: Monmouth County Sheriff’s Office

Las fuertes lluvias que azotan el estado de Nueva Jersey provocaron el colapso parcial del techo de un supermercado BJ’s Wholesale Club en Ocean Township, donde dos personas quedaron atrapadas de manera momentánea, aunque lograron salir ilesas.

El incidente movilizó a decenas de cuerpos de emergencia y quedó registrado en video, donde se observa parte de la estructura desplomada al interior del establecimiento.

Scary & unfortunate incident in New Jersey today!Partial roof collapse at BJ’s Wholesale Club in Oakhurst (Ocean Township) around 11:16 a.m. amid heavy rains and storms. A large section of the roof caved in, but all 27 people inside escaped safely — no injuries reported! Two were… pic.twitter.com/NFVje7HU92 — Honest Critics (@ManchiManus) July 6, 2026

¿Qué pasó en el supermercado de Ocean Township?

De acuerdo con la Policía de Ocean Township, el derrumbe ocurrió alrededor de las 11:16 horas de este lunes en la tienda BJ’s Wholesale Club, ubicada sobre la Ruta 35.

Al momento del colapso había 27 personas dentro del inmueble. Dos de ellas quedaron parcialmente atrapadas entre los escombros, pero consiguieron liberarse y salir sin sufrir lesiones.

**ALERT**

MCSO is asking all to avoid Rt 35-Ocean Twp due to severe flooding. It is too dangerous to travel.First responders are on scene at BJ's Wholesale Club-Ocean Twp where they are dealing with a roof collapse.Pls stay clear of the area. Allow emergency personnel to respond. — Monmouth County Sheriff's Office (@MonmouthSheriff) July 6, 2026

Tras recibir el reporte, autoridades evacuaron el establecimiento y desplegaron un amplio operativo para descartar que hubiera más personas atrapadas.

Equipos de rescate revisaron todo el edificio sin personas lesionadas

En las labores participaron elementos de la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM), la Policía de Ocean Township, bomberos locales, equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), personal médico de MedStar, además de unidades caninas y drones del condado de Monmouth.

*Alert Ocean Twp Roof Collapse Update*

There were no injuries from the partial roof collapse in Ocean Twp this morning at BJ's Wholesale Club.Sheriff Golden&Police Chief Michael Sorrentino ask all to avoid the area.There is extreme flooding on Rt 35&more severe weather expected. — Monmouth County Sheriff's Office (@MonmouthSheriff) July 6, 2026

Las autoridades realizaron inspecciones primarias y secundarias dentro del inmueble utilizando tecnología aérea y perros especializados para confirmar que no hubiera más víctimas. Al finalizar la revisión, se confirmó que no hubo personas lesionadas.

BJ'S WHOLESALE roof collapses in the thick of rainstorm in Monmouth County, New Jersey.



* Parental Discretion Advised * pic.twitter.com/7jK5dP1N0s — Jamel Holley (@jamelholley) July 6, 2026

Autoridades piden evitar la zona por inundaciones

El jefe de la Policía de Ocean Township, Michael Sorrentino, pidió a la población mantenerse alejada del área mientras continúan las labores de evaluación estructural.

Asimismo, recomendó evitar la circulación sobre la Ruta 35, Park Avenue y Deal Road, debido a las inundaciones y a las condiciones meteorológicas adversas.

Por su parte, el sheriff del condado de Monmouth, Shaun Golden, destacó la rápida coordinación entre las corporaciones de emergencia y recordó que las lluvias continúan generando condiciones peligrosas en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.