“The Sun” publica en portada foto del arresto del expríncipe Andrés, “sudando y en pánico”

Las autoridades lo detuvieron en su casa. Foto: Reuters.

El expríncipe Andrés fue arrestado este jueves 19 de febrero en Londres, justo el día de su cumpleaños 66, por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, confirmó la policía de Thames Valley. El caso vuelve a poner su nombre en el centro de la polémica por su vínculo con Jeffrey Epstein.

El tabloide británico The Sun publicó en su portada la foto del arresto del expríncipe Andrés, donde lo muestra dentro de un vehículo, y lo describe como “sudando y en pánico”. La imagen se volvió uno de los elementos más comentados tras confirmarse la detención.

Arresto del expríncipe Andrés en Reino Unido

La policía de Thames Valley, responsable de la zona de Windsor, informó en un comunicado que detuvo al hermano del rey Carlos III. La corporación es la encargada del área donde se ubica Royal Lodge, residencia donde Andrés vivía hasta hace poco.

De acuerdo con las autoridades, el arresto se dio por la presunta mala conducta relacionada con el ejercicio de un cargo público. La investigación está vinculada a hechos ocurridos cuando Andrés fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional entre 2001 y 2011.

Vínculo con el caso Epstein

Previamente, la policía indicó que analizaba informaciones según las cuales el expríncipe habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El caso Epstein ha salpicado a varias figuras públicas en los últimos años, y el nombre de Andrés ya había sido mencionado en investigaciones previas relacionadas con el empresario estadounidense.

Portada de “The Sun” muestra imagen del arresto

Tras confirmarse la detención, The Sun difundió la imagen del momento en que Andrés era trasladado, acompañada del encabezado: “Ahora está sudando”, en alusión a la polémica declaración que hizo en una entrevista televisiva, donde aseguró que “perdió la capacidad de hacerlo” tras un accidente durante la guerra.

En la imagen aparece con el rostro tenso y gesto rígido. Su expresión refleja incomodidad y presión, con el semblante enrojecido y brillo en la frente que da la impresión de estar sudando.

La publicación colocó el hecho como un nuevo golpe para la monarquía británica, mientras las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente. Por ahora, la policía de Thames Valley mantiene abierta la investigación y no ha dado más detalles sobre los siguientes pasos en el caso.

