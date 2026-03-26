Apuñalamiento en tienda Pokémon de Tokio deja 2 muertos

GENERANDO AUDIO...

Tienda Pokémon permanecerá cerrada hasta nuevo aviso: Foto: Reuters

Un ataque con cuchillo en una tienda de productos Pokémon en Tokio, Japón, dejó dos personas muertas, luego de que un hombre apuñalara a una empleada y posteriormente se hiriera a sí mismo dentro de un centro comercial.

De acuerdo con la policía metropolitana, la agresión ocurrió a las 19:16 horas en una zona comercial cercana a la estación de Ikebukuro Station, una de las más concurridas de la ciudad. Tanto la víctima como el agresor, ambos de unos 20 años, murieron en el hospital menos de una hora después.

Ataque ocurrió dentro de tienda Pokémon con decenas de clientes

El incidente se registró dentro de una tienda de la franquicia Pokémon, donde la víctima trabajaba. Reportes señalan que el agresor portaba cuchillos en ambas manos al momento del ataque.

Testigos relataron que el lugar estaba lleno, con más de 100 personas, incluidos niños y turistas, cuando comenzaron a escucharse gritos y el ruido de estanterías cayendo.

“Escuchamos a una mujer gritar ‘¡ayuda!’ y todos empezaron a correr”, relató un testigo.

Videos muestran pánico y evacuación del centro comercial

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a compradores huyendo del sitio mientras servicios de emergencia arribaban al lugar.

El ataque generó conmoción debido a que ocurrió en plena temporada de vacaciones de primavera, cuando aumenta la presencia de familias en este tipo de establecimientos.

Investigan posible antecedente de acoso

Medios locales reportaron que la policía había recibido previamente denuncias por presunto acoso, presuntamente relacionadas con la víctima, aunque las autoridades no han confirmado el vínculo directo con el ataque.

Tienda permanecerá cerrada tras el ataque

La empresa The Pokémon Company informó que la tienda afectada y su cafetería permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, mientras colaboran con las autoridades.

“Daremos prioridad a nuestra cooperación con la policía y al bienestar de nuestro personal”, indicó la compañía.

En Japón, donde existen estrictos controles de armas de fuego, los ataques con cuchillo se han convertido en una de las formas más comunes de violencia pública, con antecedentes recientes en trenes y estaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.