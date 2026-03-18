Pokémon GO no era solo un juego: así estás entrenando IA sin darte cuenta

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Traición a los fans del juego. Foto: Pokémon Go

Lo que comenzó como una aventura para atrapar criaturas en la vida real podría estar alimentando algo mucho más grande. Jugadores de Pokémon GO no solo han recorrido calles buscando Pokémon durante años, también han contribuido (muchas veces sin saberlo) a la creación de mapas hiperprecisos utilizados por inteligencia artificial.

La empresa detrás del juego, cofirmó a medios locales que los datos generados por los usuarios se utilizan para entrenar modelos avanzados de localización que hoy ya tienen aplicaciones en el mundo real, incluyendo robots de reparto.

De capturar Pokémon a mapear el mundo

A través de su división Niantic Spatial, la compañía ha desarrollado un sistema de posicionamiento visual capaz de ubicar a una persona con una precisión de centímetros. Esto es posible gracias a una base de datos construida con más de 30 mil millones de imágenes capturadas por los propios jugadores en entornos urbanos.

El sistema no depende únicamente del GPS; pues utiliza fotos y videos tomados en el juego para reconstruir espacios reales en 3D, detectando no solo dónde estás, sino incluso hacia dónde estás mirando.

Según Brian McClendon, directivo de la compañía, ya existen más de un millón de ubicaciones en el mundo donde esta tecnología puede ubicar con gran exactitud a un usuario. El objetivo de Niantic es construir una especie de “gemelo digital” del mundo, una simulación virtual en constante actualización que combine datos del entorno físico con inteligencia artificial.

Esto permitiría desde entregas más eficientes hasta nuevas formas de interacción entre humanos, máquinas y espacios digitales.

Aunque la recolección de datos requiere consentimiento de los usuarios, el tema ha generado debate. Para muchos, esto transforma la experiencia de juego en algo más cercano a un sistema de recopilación masiva de información.

Lo que alguna vez fue visto como un fenómeno social casi utópico (personas saliendo a jugar juntas en las calles) ahora también puede interpretarse como una enorme red de captura de datos a escala global.

Entre la innovación tecnológica y las preocupaciones por privacidad, Pokémon GO vuelve a demostrar que no solo cambió la forma de jugar… sino también la manera en que el mundo se mapea a sí mismo.