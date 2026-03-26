Golpe internacional al CJNG: Argentina lo designa como “organización terrorista”

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Argentina designa al CJNG como “organización terrorista”. Foto: AFP/Cuartoscuro.

El Gobierno de Argentina declaró este jueves 26 de marzo de 2026 al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del presidente Javier Milei.

Foto: Oficina del presidente de Argentina.

CJNG, declarado organización terrorista por el Gobierno de Argentina

El documento señala que el Gobierno de Argentina dispuso la incorporación de la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero del presente año durante un operativo de las Fuerzas Armadas de México, al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), el cual depende del Ministerio de Justicia.

La medida se adoptó en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Las autoridades indicaron que la decisión se basa en informes oficiales que documentan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones clasificadas como terroristas.

Sanciones y efectos de declarar al CJNG como organización terrorista

La inclusión del CJNG en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas dirigidas a limitar la capacidad de acción de la organización y de sus integrantes.

Según lo informado, estas medidas también buscan impedir el uso del sistema financiero argentino con fines ilícitos.

El Gobierno argentino indicó que la decisión refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en coordinación con países que ya han designado al CJNG como organización terrorista.

Marco internacional de Argentina

El comunicado señala que la medida se enmarca en compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

Además, se establece que la normativa nacional vigente permite la incorporación de entidades al registro cuando existen elementos que acrediten su vinculación con actividades de este tipo.

El presidente Javier G. Milei reafirmó el compromiso del Gobierno con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

En el mismo documento se menciona que Argentina ya ha adoptado decisiones similares respecto a otras organizaciones, entre ellas Hamás, el Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds de Irán.

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