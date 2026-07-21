Atacan con cuchillo a dos turistas en la Acrópolis, Grecia; agresor padecería problemas psicológicos

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Dos turistas atacados con cuchillo en la Acrópolis, Grecia. Foto ilustrativa: Getty

Dos turistas estadounidenses de origen griego fueron atacados con un cuchillo la mañana de este martes en la entrada del sitio arqueológico de la Acrópolis, en Atenas, informó la policía griega. La agresión dejó a una mujer con heridas leves y a un hombre con lesiones de mayor gravedad en una pierna.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:05 horas, tiempo local, en una de las zonas turísticas más visitadas de la capital griega. Policías motorizados acudieron al lugar, auxiliaron a las víctimas y detuvieron al presunto responsable.

Turistas son atacados con cuchillo en la Acrópolis de Atenas

De acuerdo con la policía griega, el agresor atacó a la pareja cuando se encontraba en el acceso a la Acrópolis. La mujer sufrió una herida leve en una mano, mientras que el hombre resultó lesionado en una pierna. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, informó la agencia de noticias griega ANA.

Los primeros policías que llegaron al sitio colocaron un torniquete al hombre para detener la hemorragia antes de que fuera llevado al hospital. Posteriormente, los agentes lograron someter al atacante y ponerlo bajo custodia.

Autoridades detienen al presunto agresor

Según la información difundida por la agencia ANA, el presunto responsable es un ciudadano griego de alrededor de 60 años.

Medios locales señalaron que el hombre aparentemente presenta problemas psicológicos, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente si esa condición estuvo relacionada con la agresión.

Por el momento, la policía griega mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar el móvil de la agresión.

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