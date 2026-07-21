Ataques de EE. UU. contra narcolanchas habrían dejado 13 mexicanos fallecidos

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Ataque lancha Pacífico. Foto: X @SecWar

Los ataques militares de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales habrían dejado al menos 13 ciudadanos mexicanos fallecidos, de acuerdo con una investigación publicada por Los Angeles Times. El reportaje identifica a ocho pescadores de Nayarit que murieron en un ataque ocurrido en febrero de 2026 y refiere otros cinco casos registrados en distintas operaciones militares.

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado oficialmente esas muertes. La propia investigación señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió al diario estadounidense que “no tenemos información” sobre mexicanos fallecidos en esos ataques, mientras que la Secretaría de Marina indicó que no tiene registro de operaciones militares dentro de la Zona Económica Exclusiva mexicana.

¿Qué documenta la investigación de Los Angeles Times?

El diario estadounidense, basado en entrevistas y documentos recabados durante varios meses, sostiene que los ataques forman parte de la ofensiva militar emprendida por la administración del presidente Donald Trump contra embarcaciones que Estados Unidos considera vinculadas con el narcotráfico.

Según el reportaje, entre las víctimas se encuentran ocho pescadores originarios de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, quienes desaparecieron el 16 de febrero de 2026, fecha que coincide con dos ataques reportados por el Comando Sur de Estados Unidos en el océano Pacífico.

El diario identifica a los fallecidos como:

Edgar Valerio Ramos

Pedro Torres Falcón

Luis Torres Jiménez

Carlos Torres Zamora

José Reyes García

Diego Ocampo González

Abel Ramos Jiménez

Braulio Cruz Joya

Además, la investigación menciona al menos otros cinco mexicanos que habrían muerto en distintos ataques contra embarcaciones en otras zonas de América Latina, entre ellos Jesús Rangel Romero, así como Enrique Meza y su hijo, conocido como “Kikín”, cuyos casos, según el reportaje, continúan sin confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas.

Medios mexicanos ya habían informado sobre los ocho pescadores

La desaparición de los ocho pescadores de Nayarit ya había sido reportada por medios nacionales desde febrero de este año.

De acuerdo con información publicada por los medios, familiares aseguraron que personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores les notificó de manera informal que los pescadores habrían fallecido durante un ataque militar estadounidense. Sin embargo, la versión no pudo ser confirmada por la dependencia.

Ese episodio quedó sin una postura pública oficial y ahora vuelve a cobrar relevancia tras la investigación publicada por Los Angeles Times, que reconstruye el caso a partir de testimonios de familiares, habitantes de las comunidades pesqueras y otras fuentes consultadas por el medio.

Sin confirmación oficial del Gobierno mexicano

De acuerdo con el reportaje, pese a que Estados Unidos ha informado sobre decenas de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, no existe información oficial del Gobierno de México que confirme la muerte de connacionales en esas operaciones.

Por último, se señala que Washington tampoco ha difundido las ubicaciones exactas de los ataques ni la identidad de las personas alcanzadas por los bombardeos, mientras que especialistas en derecho internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas acciones militares.

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