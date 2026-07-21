EE. UU. anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días

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Foto: Reuters

Estados Unidos anunciará en los próximos días un nuevo paquete de aranceles que podría alcanzar a alrededor de 60 países, informó este martes el representante comercial estadounidense (USTR), Jamieson Greer.

Durante una entrevista con CNBC, el funcionario explicó que la Oficina del Representante Comercial puso en marcha investigaciones relacionadas con diversas prácticas comerciales, particularmente sobre el uso de trabajo forzoso, cuyos resultados se darán a conocer esta misma semana.

Aranceles estarán ligados a investigaciones comerciales

Jamieson Greer señaló que Estados Unidos cuenta con legislación que prohíbe el comercio de productos elaborados mediante trabajo forzoso y aseguró que muchos países no cuentan con normas similares o no las aplican de manera efectiva.

El funcionario indicó que, una vez concluidas las investigaciones, el gobierno estadounidense prevé anunciar acciones comerciales derivadas de sus hallazgos.

FOTO: AFP

Sustituirían tarifas temporales

Los nuevos aranceles sustituirían los gravámenes temporales de 10% que el presidente Donald Trump impuso después de que la Corte Suprema invalidó buena parte de los recargos establecidos el año pasado.

La decisión judicial no afectó los aranceles sectoriales que Estados Unidos mantiene sobre industrias como la automotriz, el acero, el aluminio y el cobre.

Tras ese fallo, Trump anunció nuevos aranceles apoyándose en otro fundamento legal que únicamente le permite mantener esas medidas durante un periodo máximo de 150 días.

También hubo medidas contra Brasil y Canadá

En los últimos días, Washington anunció otros aranceles dirigidos a distintos socios comerciales.

El jueves pasado, Brasil recibió un gravamen de 25% sobre diversos productos. De acuerdo con Jamieson Greer, la medida responde a políticas comerciales que, según Estados Unidos, han limitado el acceso de exportaciones estadounidenses al mercado brasileño.

Además, el lunes se anunció un recargo adicional de 50% a productos procedentes de Canadá, el cual entrará en vigor dentro de un mes. El gobierno estadounidense argumentó que la decisión responde al trato que considera discriminatorio hacia mercancías de Estados Unidos y a las medidas de represalia adoptadas por Ottawa desde 2025.

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