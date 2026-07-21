Estados Unidos reaviva alerta: acusa presencia de espías rusos en México y admite tensión diplomática

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México-Estados Unidos. Foto: Getty Images.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que la presencia de presuntos espías rusos en México, acreditados como funcionarios diplomáticos, ha sido motivo de tensión con el Gobierno mexicano durante los últimos años.

La afirmación aparece en un informe del Departamento de Estado presentado por la administración del presidente Donald Trump, en el que también se expone la colaboración en materia de inteligencia entre Rusia y Cuba.

Departamento de Estado retoma advertencias sobre espionaje ruso en México

El reporte recupera declaraciones realizadas en 2022 por el entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, quien sostuvo ante el Capitolio que el Directorio Principal de Inteligencia (GRU) de Rusia tenía en México su mayor plataforma de operaciones a nivel mundial.

De acuerdo con el documento, la presencia de “espías rusos de alto nivel” que se hacen pasar por diplomáticos para obtener información relacionada con Estados Unidos ha provocado fricciones diplomáticas entre Washington y México en años recientes.

Informe también menciona reportes de la CIA

El Departamento de Estado retomó además información publicada en 2025, según la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) elaboró una lista con más de 24 presuntos espías rusos acreditados como diplomáticos en territorio mexicano.

El informe señala que este asunto fue planteado desde 2020 al entonces canciller Marcelo Ebrard y agrega que, de acuerdo con esa versión, durante 2023 el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante la administración de Joe Biden a informar sobre las nuevas solicitudes de acreditación de diplomáticos rusos, aunque los ya acreditados permanecieron en México.

EE.UU. vincula el espionaje ruso con la alianza entre Cuba y Moscú

El documento, titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, sostiene que la estrecha relación entre Cuba y Rusia ha fortalecido la cooperación entre ambos países en materia de inteligencia.

Según el Departamento de Estado, La Habana ha mantenido durante décadas una estrategia de espionaje, infiltración política y subversión, y en los últimos años habría contribuido a facilitar la presencia de espías rusos en países como México.

El informe añade que Rusia busca aprovechar su relación con Cuba para fortalecer sus redes de inteligencia en el hemisferio occidental y que esta cooperación incluiría capacidades de vigilancia, ciberataques, campañas de desinformación y propaganda antiestadounidense.

Rusia mantiene infraestructura de inteligencia en Cuba, según el reporte

El Departamento de Estado afirma que Cuba continúa albergando la mayor instalación rusa de inteligencia de señales (SIGINT) fuera del territorio ruso y que actualmente existen 18 instalaciones de este tipo en la isla, dos de ellas operadas por Rusia con personal especializado.

Asimismo, sostiene que empresas tecnológicas rusas han ampliado su presencia en Cuba y utilizan la isla como plataforma para expandirse hacia otros países de América Latina.

Finalmente, el informe concluye que la asociación estratégica entre Cuba y Rusia representa, desde la perspectiva estadounidense, un desafío para la seguridad e intereses de Estados Unidos en la región, al tiempo que menciona que esta relación habría permitido a Moscú mantener acceso a información considerada sensible para Washington.

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