¿Qué sigue para el “Mayo” Zambada? Así decidirán a qué prisión será enviado en EE. UU.

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¿Qué sigue en el proceso del “Mayo” Zambada? Foto: Cuartoscuro/Getty

La sentencia a cadena perpetua contra “El Mayo” Zambada no determina de inmediato la prisión donde cumplirá su condena. Aunque el juez federal ya dictó la pena, será el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) el organismo encargado de definir el centro penitenciario mediante un proceso administrativo que considera factores de seguridad, salud, aspectos legales y disponibilidad dentro del sistema penitenciario federal.

El lunes 20 de julio, el juez federal Brian Cogan sentenció a Ismael el “Mayo” Zambada García a cadena perpetua y ordenó además el decomiso de 15 mil millones de dólares, luego de que el acusado se declarara culpable de dirigir una empresa criminal continua y participar en actividades de delincuencia organizada.

Sin embargo, la resolución judicial no establece el penal donde permanecerá recluido. Esa decisión corresponde exclusivamente al Federal Bureau of Prisons (BOP), organismo dependiente del Departamento de Justicia de EE. UU., responsable de administrar las prisiones federales.

Buró Federal de Prisiones definirá el destino de “El Mayo” Zambada

El Buró Federal de Prisiones realiza un procedimiento de clasificación para cada persona sentenciada antes de asignarle un centro penitenciario. De acuerdo con la legislación estadounidense y los procedimientos del organismo, la evaluación contempla distintos elementos para determinar cuál es el establecimiento más adecuado.

Entre los factores que analiza el BOP se encuentran:

Nivel de peligrosidad del interno

del interno Naturaleza y gravedad de los delitos

de los delitos Duración de la sentencia

Edad

Estado de salud física y mental

Necesidades médicas especializadas

Riesgo de fuga

Posibilidad de que continúe dirigiendo actividades criminales desde prisión

Disponibilidad de espacios dentro del sistema penitenciario federal

Aunque el juez puede emitir una recomendación sobre el lugar donde debería cumplir la condena, ésta no resulta obligatoria. La decisión administrativa corresponde únicamente al Buró Federal de Prisiones.

Durante la etapa previa a la sentencia, tanto la Fiscalía como la defensa expusieron argumentos distintos sobre el tipo de establecimiento penitenciario al que debería ser enviado el “Mayo” Zambada.

El Departamento de Justicia sostuvo que el sentenciado fue durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y argumentó que aún conserva influencia dentro de la organización criminal. Por ello solicitó que permanezca bajo las medidas de seguridad más estrictas para impedir cualquier comunicación o capacidad de dirigir actividades delictivas desde prisión.

Por su parte, la defensa, encabezada por Frank Pérez, señaló que Ismael Zambada, de 76 años, presenta diversos problemas médicos asociados con su edad. Con base en ello, pidió que sea asignado a un centro penitenciario con atención médica especializada o a un hospital penitenciario federal que pueda atender sus padecimientos.

La salud y la seguridad serán factores para asignar la prisión

Dentro del sistema penitenciario federal estadounidense, la gravedad de los delitos no es el único criterio que determina el nivel de seguridad del establecimiento.

El Buró Federal de Prisiones también considera condiciones médicas y necesidades específicas del interno, entre ellas:

Enfermedades crónicas

Movilidad reducida

Deterioro cognitivo

Tratamientos médicos permanentes

Atención hospitalaria especializada

Durante la audiencia de sentencia se informó que el “Mayo” Zambada presenta problemas de salud progresivos, un elemento que podría influir en la decisión final sobre el centro donde cumplirá la cadena perpetua.

Entre las prisiones que han sido mencionadas por analistas figura ADX Florence, en Colorado, considerada una de las cárceles federales de máxima seguridad de EE. UU., donde actualmente cumple sentencia Joaquín “El Chapo” Guzmán.

No obstante, hasta el momento no existe una determinación oficial que confirme que Ismael el “Mayo” Zambada será enviado a ese centro penitenciario. La asignación dependerá de la evaluación que realice el Buró Federal de Prisiones una vez concluido el procedimiento de clasificación.

Tampoco existe un plazo público específico para completar este proceso. Después de que se dicta la sentencia, el expediente judicial se envía al BOP, que realiza la evaluación administrativa, analiza los aspectos médicos, de seguridad y logísticos, designa el centro penitenciario correspondiente y posteriormente ordena el traslado del interno.

Mientras concluye este procedimiento, el condenado puede permanecer de manera temporal en un centro federal de detención.

Con la cadena perpetua quedó concluido el proceso penal principal contra Ismael el “Mayo” Zambada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Sin embargo, el lugar donde cumplirá su condena aún no se determina y dependerá de la resolución que adopte el Buró Federal de Prisiones, con base en los criterios establecidos por el sistema penitenciario federal estadounidense.

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