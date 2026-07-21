EE. UU. condena dichos de Daniel Ortega sobre eliminar las elecciones en Nicaragua

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Foto: AFP

Estados Unidos condenó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en su país no volverán a celebrarse elecciones para permitir que la oposición llegue al poder. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que esas palabras evidencian el carácter autoritario del Gobierno nicaragüense.

A través de un comunicado, Rubio señaló que las declaraciones de Ortega confirman que Nicaragua vive bajo una “dictadura familiar” y llamó a la comunidad internacional a actuar de manera conjunta.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Marco Rubio pide presión internacional

El secretario de Estado sostuvo que la comunidad internacional debe unirse para demostrar que el Gobierno de Nicaragua no puede continuar actuando sin consecuencias.

Las declaraciones de Rubio surgieron después de que Ortega asegurara el pasado domingo que en Nicaragua no volverán a realizarse elecciones para que la oposición pueda acceder al poder.

¿Qué dijo Daniel Ortega?

Durante un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua, Ortega afirmó que la oposición no volverá a tener la oportunidad de competir por el gobierno mediante elecciones.

Sus declaraciones ocurren luego de que una reforma constitucional, aprobada hace año y medio, ampliara el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que las próximas elecciones generales están previstas para noviembre de 2027 y no en 2026.

Gobierno de Nicaragua enfrenta críticas internacionales

Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007 y, desde entonces, ha consolidado su permanencia en el poder mediante reformas y medidas que han debilitado a la oposición.

Actualmente gobierna junto con su esposa, Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de copresidenta tras cambios constitucionales recientes.

Organismos internacionales, como la ONU, han señalado que la represión de las protestas de 2018 dejó más de 300 personas fallecidas. Además, opositores, periodistas, religiosos e intelectuales críticos del gobierno han denunciado detenciones, exilios forzados y la pérdida de su nacionalidad y bienes.

Miles de nicaragüenses permanecen refugiados en países como Costa Rica, España y Estados Unidos, mientras continúan las críticas internacionales por la situación política y de derechos humanos en el país.

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