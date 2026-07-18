EE. UU. e Irán intensifican ataques en Medio Oriente tras siete noches de ofensiva

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. e Irán enfrentan séptimo día de ataques. Foto: AFP

Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se intensificaron este viernes y primeras horas de sábado, con una nueva jornada de bombardeos y ataques cruzados en Medio Oriente. Washington realizó su séptima noche consecutiva de ofensivas contra territorio iraní, mientras que Teherán respondió con ataques dirigidos a instalaciones militares en Jordania, Kuwait y Baréin.

La nueva escalada ocurre un mes después de la firma de un marco de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado el 17 de junio con el objetivo de abrir negociaciones de paz. Sin embargo, las hostilidades continúan y mantienen la tensión en una de las regiones más estratégicas del mundo.

EE. UU. e Irán mantienen ataques en Oriente Medio

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que durante la noche atacó sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y recursos marítimos en Irán, sin mencionar objetivos civiles.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

De acuerdo con las autoridades de la provincia iraní de Hormozgan, los bombardeos dejaron tres personas muertas y ocho heridas. Además, la agencia oficial IRNA señaló que también fueron atacadas las ciudades de Ahvaz, Bushehr, Bandar Abás, la isla de Qeshm, Lar, Darab y Yazd.

En respuesta, el Ejército iraní aseguró haber lanzado ataques contra instalaciones militares en Kuwait, Jordania y Baréin, países donde, según Teherán, operan fuerzas estadounidenses.

Jordania, Kuwait y Baréin activan defensas

Las autoridades de Jordania informaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 10 misiles iraníes, sin que se reportaran víctimas o daños materiales.

En Kuwait, el Ejército indicó que enfrentó ataques con drones, mientras que una segunda planta eléctrica y desalinizadora resultó afectada por bombardeos, provocando un incendio y la suspensión parcial de operaciones.

Por su parte, Baréin confirmó que activó sus sistemas de defensa aérea para interceptar varios proyectiles dirigidos contra su territorio.

Estrecho de Ormuz sigue bajo tensión

Los Guardianes de la Revolución informaron que detuvieron cuatro embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización y aseguraron que dos petroleros explotaron tras impactar minas. Sin embargo, el Ejército de Estados Unidos rechazó esa versión.

Por ahora, analistas internacionales advierten que el aumento de las operaciones militares incrementa la posibilidad de una confrontación regional de mayor alcance.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.