Al menos 8 muertos y 34 desaparecidos por deslave en Chongqing, China

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18 fueron rescatadas con vida, pero 8 fallecieron. FOTO: AFP posteriormente.

Un deslave dejó al menos ocho personas muertas y 34 desaparecidas en un condado de la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, informó este sábado la televisora estatal CCTV. El derrumbe también provocó el colapso de varias viviendas ubicadas en la parte baja de la zona afectada.

El presidente Xi Jinping ordenó la noche del viernes intensificar las labores de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas. Además, pidió investigar las causas que originaron el deslave.

Las autoridades informaron que el deslave provocó el colapso de múltiples edificios residenciales situados cuesta abajo. Como medida preventiva, más de mil habitantes fueron evacuados de las zonas cercanas para reducir riesgos ante posibles nuevos derrumbes.

El Gobierno chino mantiene las labores de emergencia mientras continúan las tareas para localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Autoridades despliegan equipo de rescate tras el deslave

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó una respuesta de emergencia de nivel dos y envió un equipo de 100 rescatistas al lugar, de acuerdo con un comunicado oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el deslave. La investigación continuará mientras avanzan las operaciones de búsqueda y rescate en la zona afectada.

Las autoridades chinas mantienen el operativo para atender la emergencia y determinar las causas del derrumbe.

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