Trump culpa a Canadá por humo que amenaza final del Mundial

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Trump responsabiliza a Canadá por incendios y amenaza con aranceles. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al Gobierno de Canadá por los incendios forestales que han deteriorado la calidad del aire en varias regiones del país y aseguró que la falta de manejo forestal está provocando afectaciones económicas y de salud para millones de personas.

A través de un mensaje, el mandatario afirmó que el humo proveniente de los incendios ha generado condiciones ambientales peligrosas para la población estadounidense a tan sólo días de la final del Mundial 2026 el cual se vería afectado pues en New York, el estado con mayor afectación sobre la contaminación del aire estaría albergando al evento final del torneo.

Trump acusa a Canadá de no realizar manejo forestal

En su pronunciamiento, Trump señaló que las autoridades canadienses no han dado mantenimiento adecuado a sus bosques.

“Responsabilizamos a Canadá por no mantener adecuadamente sus bosques y matorrales, y porque Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa e inaceptable.”

El presidente estadounidense agregó que buscará comunicarse con el primer ministro canadiense para abordar la situación.

“Llamaré al Primer Ministro durante el día para averiguar qué van a hacer al respecto. ¡El costo es incalculable! Canadá se ha negado a realizar una gestión forestal básica y a retirar los escombros, a sabiendas de que dicha negativa conducirá precisamente a este resultado.”

Advierte que el costo de la contaminación podría sumarse a los aranceles

Trump aseguró que la falta de acciones para prevenir los incendios representa una negligencia y planteó que el impacto económico de la contaminación debería incorporarse a las medidas comerciales contra Canadá.

“Esto es negligencia deliberada y se está convirtiendo en un suceso anual, que le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe añadirse necesariamente a los aranceles que Canadá ya paga.”

Calidad del aire obliga a limitar actividades al aire libre

Las autoridades estadounidenses mantienen alertas por la mala calidad del aire en diversas zonas afectadas por el humo de los incendios forestales.

Afectación gráfica del aire por incendios en Canadá. Foto: Esri Canada

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar actividades al aire libre, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños, además del uso de cubrebocas cuando sea necesario para reducir la exposición a las partículas contaminantes.

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