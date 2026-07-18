Video: grúa colapsa por fuertes vientos en Chile; hay un herido y daños

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Grúa colapsa en Chile por fuertes vientos. Fotos: Getty / AFP

El paso de un sistema frontal en Chile provocó el colapso de una grúa pluma en la comuna de Coquimbo, dejando al menos una persona lesionada, viviendas y vehículos dañados. El incidente ocurrió el pasado jueves en medio de las intensas ráfagas de viento que afectan al centro-norte y centro-sur del país.

La emergencia se suma a las afectaciones que ha dejado el temporal en distintas regiones de Chile, donde las autoridades reportan cuatro personas fallecidas, siete lesionadas, miles de damnificados y cientos de miles de usuarios sin servicio eléctrico.

Colapsa grúa en Coquimbo por sistema frontal en Chile

El desplome ocurrió cerca de las calles Ignacio Serrano y Carlos Condell, en la comuna de Coquimbo, lo que movilizó a equipos de Bomberos, Carabineros y personal municipal.

Como se observa en el video, parte de la estructura cayó sobre un edificio en construcción y otra sobre viviendas cercanas. Sin embargo, también logró impactar varios vehículos estacionados.

El superintendente de Bomberos de Coquimbo, Exequiel Martínez, informó que el accidente dejó cinco viviendas afectadas, seis vehículos con daños, una persona con lesiones leves y una posible fuga de gas. Además, la caída de la grúa derribó un poste del tendido eléctrico y dejó otros con riesgo de colapso, por lo que la zona permanece acordonada.

Sistema frontal deja muertos, heridos y alerta roja en Chile

Las autoridades chilenas informaron que el sistema frontal ha dejado cuatro personas fallecidas, siete lesionadas, 99 damnificados, 673 personas albergadas y 2 mil 521 personas aisladas, principalmente en la Región de Coquimbo.

Asimismo, alrededor de 368 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía. A su vez, cerca de mil 600 viviendas han resultado dañadas.

Ante las condiciones meteorológicas, el Gobierno activó alerta roja en las provincias de Choapa y Limarí, en la Región de Coquimbo. De igual forma, en toda la Región de Valparaíso y en la comuna de María Pinto, en la Región Metropolitana.

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo por el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones. Asimismo, recomendaron evitar desplazamientos innecesarios, ya que se prevé que el sistema frontal continúe afectando el país hasta este fin de semana.

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